Nuria Roca i Juan del Val han decidit fer una bona inversió. El matrimoni televisiu i un dels més famosos de l’star-system espanyol es troben en plena reforma de la seva nova propietat. Després de guanyar el premi Planeta, l’escriptor i la presentadora de La Roca avancen en les tasques de decoració d’un projecte per construir el que serà la seva pròxima llar en plena serra de Gredos. Fa uns mesos que la parella va adquirir aquesta propietat al poble de Candeleda i des de llavors han anat compartint petits fragments dels avenços d’aquesta aventura.
Com serà la nova casa de Nuria Roca i Juan del Val?
Les cases de les celebritats sempre generen molt interès. Poder veure com decoren les seves propietats i qui està al capdavant d’una reforma soc aspectes curiosos que Nuria Roca ha compartit a través de diversos carrusels en el seu perfil d’Instagram. D’una banda, el projecte el porta un amic proper, l’interiorista Pepe Leal, amb qui ja van decidint alguns aspectes de la nova propietat, com els colors que faran servir per als diversos tapissos de les decoracions, els sofàs i les teles i textures variades.
Així avancen les obres de reforma de la nova casa
Després de guanyar el premi Planeta amb Vera, una historia de amor, sembla que Juan de Val i Nuria Roca faran servir un bon pessic del premi per a la seva reforma integral. Ells mateixos supervisen una obra “que avança al seu ritme”, segons van explicar a El Hormiguero. A les xarxes socials de la presentadora i col·laboradora del programa de les formigues, es pot veure com avança el procés amb algunes imatges de les tapisseries, estructures, alguns vidres per a les finestres i les primeres obres de les parts de la nova propietat. Una casa “construïda en pedra, amb grans finestrals i sortida a un jardí envoltat de roures, castanyers i nogueres”, recullen des de Vanitatis.
De fet, en aquestes imatges es pot veure que la propietat estarà molt ben envoltada d’un paratge natural i molt verd. Ple d’arbres, gespa i una estampa de tardor que anirà molt bé per a la inspiració de la pròxima novel·la de Juan del Val. Malgrat que cada cop és més habitual veure la parella supervisant les obres i ben atenta a tot el que passa, el seu domicili habitual continua estant a Pozuelo de Alarcón, una zona molt coneguda pels famosos i celebritats que hi viuen.
De fet, la parella sembla que ha gaudit d’uns dies de pont per la zona, tal com es mostra en el seu últim carrusel de fotos a Instagram. Tot i que encara queda molt reforma, sembla que la futura casa familiar que compartiran amb els seus tres fills progressa adequadament.