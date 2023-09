Juan del Val diu per què ha estat en perill l’amistat amb Pablo Motos

Juan del Val ha estat el convidat d’El Hormiguero aquest dimarts, una entrevista còmoda en el programa en el qual treballa des de fa temps. En aquesta ocasió volia promocionar l’última novel·la que ha escrit, anomenada Bocabesada. El marit de Nuria Roca ha rememorat una infància difícil i ha parlat de pitjor moment que ha travessat la seva amistat amb Pablo Motos.

Sempre s’han mostrat còmplices quan coincideixen a la tertúlia del programa d’Antena 3. Ara bé, en els darrers mesos no haurien estat tan units com sembla i Pablo Motos ha explicat per què: “Tu i jo som molt amics, però aquest any vam tenir una crisi molt gran perquè et van oferir una oferta amb molta pasta d’una altra televisió i jo m’ho vaig prendre terriblement malament”, reconeixia.

Què va fer Juan del Val en rebre aquest oferiment? “Vaig pensar molt en aquell moment… Quan algú et truca i et diu que et vol, et reconforta. El que va passar amb mi és que vaig tenir moltíssima por a què deixessis de ser el meu amic. Sé que no podia passar perquè havíem construït una cosa molt potent”.

Juan del Val parla del pitjor moment | Antena 3

El tertulià d’El Hormiguero va rebutjar una oferta d’una altra cadena

L’escriptor i tertulià de televisió va rebutjar l’oferta i va quedar-se a El Hormiguero. Haurien estat sincers l’un amb l’altre i s’haurien dit que necessitaven temps. Afortunadament, creuen que la situació els va enfortir: “Trobar-te amb persones a la vida és qüestió que t’ho treballis i que tinguis sort. Creuar-me amb tu ha estat un dels millors cops de sort de la meva vida”, ha reconegut del Val.

A més a més, el tertulià ha fet autocrítica: “Potser jo en aquell moment vaig prolongar una decisió que probablement ja tindria decidida per aquest desig infantil de veure que em volien”.

Juan del Val se sincera | Antena 3

Juan del Val parla de Nuria Roca i comparteix una anècdota paranormal

Pel que fa als altres temes que ha tractat en aquesta entrevista, destaca la dedicatòria d’amor que ha fet a la seva dona: “Soc jo i estic on estic per Nuria. La fama la vaig tocar molt aviat per ella”, diu. L’adolescència de Juan del Val no va ser fàcil: “Amb 16 anys em vaig apuntar a les joventuts comunistes i a catequesi d’adults. Era una incoherència absoluta perquè estava buscant algun lloc en el qual desenvolupar-me”.

També ha explicat per primera vegada que una sagristana va ser la primera en saber que acabaria publicant llibres: “Em va dir que seria escriptor perquè hi havia un avantpassat meu que va voler ser escriptor i no va poder, per la qual m’estava guiant des d’allà on fos”.