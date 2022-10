Nuria Roca i Juan del Val, entre retrets i discussions en directe

Nuria Roca i Juan del Val no es tallen a l’hora de mantenir discussions en directe durant El Hormiguero. El matrimoni aprofita els temes de la tertúlia per treure a la llum algun punt que els distancia, els que acostumen a tenir a veure amb temes totalment diferents. L’últim? Les compres. I és que l’escriptor li ha retret que es gasti tants diners quan viatja en coses que no necessita: “A veure si ho entens, Nuria, que no t’ho pots emportar absolutament tot. No pots portar-te a casa tot el que es pugui comprar a Nova York”.

Ha estat a partir d’aquí que la tertuliana reconeixia que acostuma a comprar moltes coses, però ha insistit en què el marit exagera perquè tampoc no embogeix: “Jo sempre que vaig de viatge porto una maleta petita i, un cop allà, em compro una bossa d’esports d’aquestes barates i l’omplo de coses… l’omplo fins a dalt, tot el que hi càpiga”. El problema, segons els companys, és que l’única cosa barata d’aquelles compres és la bossa.

Nuria Roca, enfadada amb Juan del Val a El Hormiguero | Antena 3

Juan del Val retreu a Nuria Roca que es gasti tants diners en coses que no necessita

Nuria Roca s’ha mostrat indignada per aquests retrets, ja que diu que només compra coses que estiguin rebaixades. Els altres no se la creien, és clar, i la punxaven perquè reconegués si alguna vegada havia comprat alguna cosa que no necessités. La cosa més boja que hauria adquirit? Roba d’escalar… quan ella no ha escalat mai: “En el fons és roba d’esport, però sí que és cert que posa que és roba especial per poder fer escalada. Algun dia escalaré!”.

Juan del Val també ha criticat que el forci a comprar coses també per a ell: “A Nova York va fer que em comprés un barret, encara que jo insistia i insistia en què no volia i que no m’agrada perquè em queden molt malament els barrets. Què faig jo per Madrid amb un barret? Imagineu-me a mi per Legazpi amb barret!”.

Nuria Roca i Juan del Val, enfrontats també per culpa dels horòscops

Un altre tema que els enfronta té a veure amb els horòscops. Mentre que sembla que Nuria Roca confia en què tinguin raó, ell deixa clar que no li agrada que la gent digui que les persones canvien en funció a l’horòscop: “Com han d’assemblar-se dues persones només per haver nascut en el mateix mes?”, etzibava ell. Mentre que ella l’interrompia: “Doncs sí que s’assemblen. Els Àries ens identifiquem entre nosaltres”.

Hoy Juan del Val, trae mucha polémica #TurizoEH pic.twitter.com/DAttjFwA0u — El Hormiguero (@El_Hormiguero) October 13, 2022

Un matrimoni sense problema ni vergonya de mostrar-se tal com són en antena, amb petites discussions incloses.