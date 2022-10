Chenoa explica en quin moment va decidir que mai no seria mare

Chenoa ha dit moltes vegades que no vol ser mare, però els periodistes del cor continuen preguntant-li sobre una futura maternitat sobretot des que va casar-se el passat mes de juny. La cantant, que va fer-se famosa gràcies al seu pas per la primera edició d’Operación Triunfo, està feliçment casada però insisteix en què tots dos estan molt bé així. Ha deixat clar que fa molt de temps que va decidir que no tindria mai fills i que pensa complir aquesta promesa.

Mai no havia explicat ben bé per què va arribar a aquesta conclusió, un tema sobre el que ha tornat a donar detalls davant de la insistència de la premsa. En primer lloc ha volgut recordar que pateix endometriosi, un problema mèdic a l’úter que complicaria bastant l’intent de quedar-se embarassada.

Però aquest no és l’únic motiu del seu “no” a tenir nens: “Estic una mica farta d’aquesta pregunta. Em vaig adonar que has de tenir temps per poder tenir un fill i allà vaig decidir que jo no en tindria. Prefereixo dedicar aquesta energia materna per a altres coses. A més a més que jo soc mare de moltes coses sense que hagin de ser fills”.

No li preocupa en absolut no tenir fills: “Nosaltres ja tenim la quota coberta, que és ser feliços i prou”, reconeix davant de Lecturas. El matrimoni funciona, està contenta, té una feina que l’apassiona i no necessita res més.

És ben cert que a Chenoa no li queda molt temps lliure, tenint en compte que encadena un projecte professional rere un altre. L’últim contracte que ha signat ha estat amb Europa FM, emissora en què s’ha estrenat aquest dijous com a presentadora d’un late night anomenat Tómatelo menos serio. Aquí estarà acompanyada de Joaquín Reyes, Valeria Ros, Antonio Resines o Andrea Compton.