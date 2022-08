Chenoa deixa clar que no vol ser mare i explica per què

Chenoa i Miguel Sánchez van casar-se, finalment, el passat mes de juny després d’haver hagut de cancel·lar dues vegades. Des de llavors, són molts els mitjans de comunicació que li pregunten sobre el següent pas: volen ser pares aviat? No ha estat fins ara que la cantant mallorquina, qui es va donar a conèixer a Operación Triunfo, ha respost la clàssica pregunta.

Ho ha fet en unes declaracions a Europa Press ha parlat obertament de la seva vida de casada: “Ja ha passat i, a més a més, estic contenta perquè tot flueix i tot tira endavant. Aquest ha estat un mes meravellós que he aprofitat per descansar una mica amb els nostres aniversaris, el casament i el viatge de noces. Jo em sentia casada d’abans i ara ho estic de debò, el que ho porto molt bé i de manera molt natural”.

La boda de Chenoa, portada de la revista ¡Hola!

Chenoa reconeix que no entra en els seus plans ser mare

A més a més, ha deixat clar que no es planteja ser mare aviat i, fins i tot, que no descarta no tenir fills: “Res de fills, no i no i no i no. Jo estic molt bé així, la veritat. Crec que estem amb la quota coberta que és ser feliços i ja està”.

En el seu cas, a més a més, hem de tenir en compte que fa un temps que va anunciar que té endometriosi i que això complicaria que es pogués quedar embarassada de manera natural. Entre els seus plans d’ara mateix, si més no, queda clar que no passa intentar tenir un bebè. I tenint en compte que ha fet 47 anys, tampoc no té tant de marge per deixar-lo com a un pla a llarg termini.

Alguns companys d’OT, fora de la llista de convidats

Com no podia ser d’una altra manera, la boda de Chenoa també va generar titulars polèmics. En aquest cas, va ser perquè alguns companys d’Operación Triunfo van quedar-se fora de la llista de convidats i això va donar peu a pensar que havia passat alguna cosa o que podia haver-hi mala relació entre ells. Ara bé, res més lluny de la realitat. De fet, en les declaracions que acaba de concedir deixa caure que estarien planejant un retrobament tots junts per a aquest setembre: “Volem fer una festa de grup, a veure si aconseguim fer una reunió. Crec que amb la tornada a l’escola del setembre podem fer alguna cosa”, una promesa que els fans del concurs de TVE deuen estar desitjant que es compleixi.