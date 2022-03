Sorpresa a televisió: TVE no renova ‘Operación Triunfo’

Gran sorpresa en el món de la televisió. TVE ha renunciat a Operación Triunfo, un dels concursos musicals més icònics, per no dir el que més. L’Acadèmia tancarà les seves portes després de mesos d’especulacions. Semblava estrany que no confirmessin data per al càsting, el que ara se sap que amagava la decisió de no renovar el programa. La cadena pública prefereix que OT no torni a TVE, probablement per por a fer una inversió important i que després no aconsegueixi bona audiència.

L’icònic format de Gestmusic es queda sense sortida a TVE, tal com revela en exclusiva Fórmula TV abans de la confirmació oficial. Costa d’entendre que renunciïn a un format tan seguit i estimat, el que triomfava a televisió i a les xarxes des d’aquella mítica primera edició amb Rosa López, David Bisbal i David Bustamante. Les darreres edicions no havien acabat d’agradar gaire i havien tingut unes audiències estranyament baixes. El resultat? La separació de cadena i productora després de molts anys d’entesa.

Ara caldrà veure si la productora catalana continua amb la idea de preparar una nova edició o no. En cas de voler arriscar-se, caldrà que busquin una altra cadena o una altra plataforma per emetre’l. El director va assegurar al mitjà fa uns mesos que tenia clar que volia que hi hagués OT 2022: “Si no el veiem a TVE, el veurem a un altre lloc. No donarem el format per mort. Quan hi ha OT, retorna el perfil de públic jove que no acostuma a veure la televisió convencional. A més a més, la seva és una fórmula d’èxit en la distribució digital que s’està estudiant en escoles de comunicació”.

L’Amaia i l’Alfred d’Operación Triunfo, una de les parelles més famoses dels darrers anys | TVE

Digui el que digui, està clar que la decisió de TVE complica bastant més la tornava d’Operación Triunfo. Una de les sortides seria convèncer Telecinco perquè el recuperi, després d’haver emès unes quantes edicions en el passat. De moment caldrà que Gestmusic espavili a intentar vendre que aquest és un programa que continua viu i que podria tornar a donar molta audiència.