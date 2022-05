Merche recorda Àlex Casademunt entre llàgrimes: “El sento aquí amb mi”

La mort de l’Àlex Casademunt va deixar orfe tota la família i fans d’Operación Triunfo. El cantant català va patir un accident de trànsit el març de l’any passat, un terrible final amb només 39 anys per a un dels preferits de la seva edició del concurs de TVE. Des de llavors, els companys del programa l’han anat recordant en diversos posts a Instgram, així com també a entrevistes i programes de televisió. Una de les qui més ha lamentat la seva pèrdua ha estat Merche, la cantant i exparella de l’Àlex durant més de quatre anys.

El cantant deixa orfe una nena molt petita, el que ha destrossat la seva família. La seva mare ha deixat clar que mai no superaran que hagi marxat, de la mateixa manera que el germà ha reconegut que no estaven preparats i que els ha fet molt de mal no poder acomiadar-se d’ell. I què ha dit Merche, per la seva banda? Aquest cap de setmana l’hem vist a Déjate querer, el nou programa de Telecinco que presenta Toñi Moreno. El motiu de la seva estada a plató era presentar el seu nou disc i, de pas, donar una sorpresa a una fan. L’hem vist cantar en directe, però aquest no ha estat el moment que més s’ha comentat posteriorment.

La Merche es posa a plorar en recordar Àlex Casademunt | Telecinco

Com dèiem, l’exitosa artista ha volgut aprofitar la seva estada a Mediaset per recordar l’Àlex Casademunt, un dels seus cinc grans amors. Com ja havia fet amb anterioritat, Merche ha parlat meravelles del català: “Ja ha passat un any des que ens va deixar, però jo el sento al meu costat cada dia. L’Àlex va ser un dels amors de la meva vida, sí. Era com un remolí… Vam estar quatre anys junts amb anades i vingudes perquè érem molt joves. Ara bé, ell sempre va ser meravellós amb mi”.

“Ara penso en ell cada dia, fins i tot més que abans. No vaig poder evitar escriure-li una cançó, la que s’anomena Este lunes. Jo encara el sento amb mi… Era un home amb tantíssima energia i tantíssima llum. Només us diré que continuo reunint-me amb la seva família de tant en tant”, reconeixia visiblement emocionada. De fet, no podia evitar que li caiguessin un parell de llàgrimes en recordar-lo.

La família d’Àlex Casademunt el recorda

La mare de l’Àlex Casademunt ha concedit diverses entrevistes des que morís el fill, unes converses amb periodistes en les que es mostra trencada i disgustada: “Estic aprenent a viure sense ell… Encara em trobo en l’època de l’acceptació”. Ha estat en una de les seves darreres intervencions que hem sabut que els amics del català continuen interessant-se sobre com viuen aquest primer any sense ell. Qui més es preocupa? David Bustamante: “No passa una setmana sense que tinguem una trucada del David. Ell és qui més pendent està i, de fet, sembla que l’han escollit com a portaveu dels seus companys d’OT per no molestar en excés a la família”.

Fonts properes als Casademunt asseguren que aquest contacte amb el David, íntim amic d’Àlex, els ajuda molt: “És increïble com de bé li fa a la mare escoltar el David. D’aquesta manera sembla que tingui el fill una mica més a prop”.

La mare de l”Àlex Casademunt, emocionada a televisió | Telecinco

La part més difícil de tot plegat l’haurà de viure la filla de l’Àlex Casademunt, que ha hagut d’acomiadar-se d’ell massa aviat. La seva àvia continua molt pendent d’ella: “Ella és una Àlex petitona. En marxar de casa m’ha fet una abraçada i m’ha dit que havíem de mirar les estrelles del cel, ja que la seva mare l’ha portat al psicòleg i li ha dit que quan vegi una estrella que brilla molt ha de pensar que és el seu pare i que segur que li agrada que comenci a cantar-li”.