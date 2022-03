La mare i l’ex d’Àlex Casademunt el recorden en l’aniversari de la mort

La mort d’Àlex Casademunt en un accident de cotxe va suposar un cop duríssim per a la família i els companys d’Operación Triunfo. El cantant català encara no tenia els 40 anys, una mort prematura que va deixar òrfena una nena molt petita i tota la seva legió de fans. Des de llavors ha rebut un munt d’homenatges, encara que el gran concert multitudinari que volien fer va haver de suspendre’s per les mesures contra el coronavirus i perquè no van aconseguir trobar una data que anés bé a tothom. Aquest dilluns s’ha celebrat el primer aniversari de la seva mort, un moment que Sálvame ha aprofitat per parlar amb la seva mare, que s’ha mostrat desfeta en directe: “El més dur és pensar que no el tornaràs a veure mai més. Et quedes orfe i un gran buit a dins. Quan estem tots junts, el buit és tan gran que no pots ni tan sols mirar les cadires. Has d’estar pendent de què dius i això és molt trist”.

“La Bruna, la meva neta, és un clon de l’Àlex. Em fa molta pena, la veritat, perquè és molt maca i molt llesta. Ara hem de viure perquè hem d’estar bé per a altres persones, com les meves netes. Hem d’acceptar que hem de viure sense l’Àlex encara que sigui molt dur… Estàvem molt units i formàvem una pinya. Hi ha vegades en els que sembla que el veig per tots els racons i cada dia parlo amb ell per explicar-li coses”, narrava la mare amb llàgrimes als ulls.

"Todo ha cambiado, te quedas como huérfano", explica Rosa https://t.co/7dH9F8s5bL — Sálvame Oficial (@salvameoficial) March 2, 2022

Instagram també s’ha omplert de fotografies del català en aquest dia tan trist. Una de les publicacions que més ha destacat, per això, ha estat la de la també cantant Merche. Cal recordar que van ser parella una temporada, el que fa encara més dolorosa aquesta pèrdua per a ella: “Un any sense tu… i em continua semblant mentida. T’estimo molt, Àlex”, li dedica en un post que acompanya d’una fotografia en la que se la veu fent-li un petó.

Merche recorda Àlex Casademunt en l’aniversari de la seva mort | Instagram

La seva pèrdua ha estat molt dolorosa i complicada d’acceptar per tots aquells que el coneixien, especialment perquè no van poder acomiadar-se. El jove tornava a la casa del Maresme quan patia un accident de trànsit que, desgraciadament, va ser mortal. Avui tots els recorden amb el cor trencat i l’esperança de mantenir-lo present molt més temps.