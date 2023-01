Anne Igartiburu es defensa dels atacs de Juan del Val: “Impresentable”

Anne Igartiburu ha reaccionat a la crítica de Juan del Val en una connexió en directe a La Roca, el programa que presenta Nuria Roca a La Sexta. L’escriptor va lamentar que cada vegada hi hagi més gent que treballa de coach i va arribar a demanar que s’aprovés una llei que els prohibís, el que no ha fet gràcia a la presentadora perquè ella ara s’hi dedica i acaba d’escriure un llibre al respecte. El primer que ha dit en coincidir amb el matrimoni? “Nuria, saps que jo t’adoro… però el teu marit és una mica impresentable“.

Què havia dit Juan del Val exactament? “Per a quan la seva detenció? Tots els coach tenen molta comèdia“, etzibava. En saber que Anne Igartiburu estava a punt d’entrar en directe, ha intentat rectificar sense èxit: “Tots haurien d’anar a presó excepte ella”. La tensió ja estava instaurada entre ells, però: “Juan, tens poca fe en l’autoconeixement i en l’univers coach. Et dic que molt mal han fet alguns que diuen que ho són i després no tenen ni idea d’on els dona l’aire…”.

Anne Igartiburu defensa els coach i critica “la poca fe” de Juan del Val

“Darrere d’aquest llibre hi ha molt esforç i molta formació, fins i tot d’universitats estrangeres. No passa res, el que passa és que a Juan del Val li agrada criticar tothom… Doncs mira, farem una cosa. Jo t’enviaré el meu llibre dedicat i et desitjaré que trobis la llum i que sàpigues que has de pensar en positiu. No li donaré consells, el que hem de fer és fer-li més cas perquè està demostrant que cadascú és com és. Què faríem sense un rondinaire i remugador com ell?”, ha dit en una clatellada que ocultava darrere d’un somriure.

Anne Igartiburu lamenta que tingui poca fe en l’autoconeixement | La Sexta

Ha estat en aquest moment que Nuria Roca ha donat la raó a la convidada i ha criticat el marit: “A Juan jo el que li diria és que és un covard, el que tu no li dius directament perquè potser no hi ha tanta confiança. Darrere del teu llibre hi ha molt esforç”. L’escriptor ha continuat a la seva tot defensant que creu que hi ha molts personatges que diuen que estan donant consells quan, en realitat, s’ho estan inventant tot per guanyar diners sense saber què estan aconsellant. Un món que cada vegada té més experts i adeptes però que, clarament, encara no han convençut el presentador.