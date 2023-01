La caiguda en desgràcia d’Iñaki Urdangarin: “Es creia una infanta més”

Iñaki Urdangarin va veure com la seva vida feia un gir de 180° arran del compromís amb Cristina de Borbó. La filla de Joan Carles i Sofia va captivar-se per un dels jugadors d’handbol del Barça més populars i van iniciar una relació que duraria més de dues dècades. Després de quatre fills en comú i un pas per presó, finalment van separar-se. Si van fer la ruptura oficial, però, va ser perquè uns paparazzi van fotografiar-lo de la mà d’una dona que no era Cristina i aquella va suposar una bomba atòmica.

La seva vida ha estat digna de novel·la, el que ha donat ales al director de Vanitatis per escriure un llibre amb tot el que ha descobert sobre ell. L’ha anomenat Urdangarin, relato de un naufragio i l’ha presentat aquesta setmana a Madrid. Des del seu mitjà s’han fet ressò dels titulars més impactants que ha deixat anar per promocionar-lo, entre els que destaca una en concret: “Iñaki Urdangarin es creia una infanta més. Va seguir l’exemple del rei Joan Carles pel que fa a creure’s immune, per sobre del bé i del mal i rebent favors dels seus amics poderosos. En el cas del basc, però, no li va sortir tan bé com a l’emèrit”.

Iñaki Urdangarin, protagonista d’un llibre ple d’informació | Esfera

Iñaki Urdangarin hauria escrit un quadern a presó que Casa Reial no vol que surti a la llum

L’escriptor ha pogut saber que Iñaki Urdangarin va escriure un quadern secret mentre estava empresonat: “Era una mena de diari amb pensaments i reflexions. Aquell quadern val or i guanyarà moltíssim més diners si no el publica. L’equip de Comunicació de Casa Reial és com un mur, una cosa provocada pels titulars demolidors que s’han escrit sobre Letícia”, ha dit tot fent referència a què el silenci d’Iñaki pot ser més beneficiós per ell que vendre el que pensa.

Pel que fa a les persones properes a l’ex duc de Palma amb les que ha parlat, totes li haurien intentat vendre una imatge molt bona d’ell: “Destaquen que és molt divertit i que sempre està entregat en el paper de pare”. Un home que va creure que no li passaria res i que podria estafar i ser corrupte com feia el sogre, una actitud per la que ell sí que va pagar amb una estada a presó que mai no s’hauria imaginat que arribaria a viure.