Els secrets de la ruptura amb Preysler, ocults en un text de Vargas Llosa?

Isabel Preysler i Mario Vargas Llosa sumen aquesta setmana dos nous fronts en la seva mediàtica ruptura. Poc després de saber-se que ella ja hauria tornat a trobar l’amor de la mà d’un empresari espanyol de 70 anys, ara s’ha filtrat que el premi Nobel té previst publicar un article en el que es donarien detalls d’aquesta separació. Era octubre del 2021 quan va publicar-se Los vientos, un conte escrit per ell que va aparèixer en una revista anomenada Letras Libres. Doncs bé, alguns experts haurien analitzat el text i s’haurien adonat que podria contenir pistes sobre els motius del final del seu amor. És per això que aquest dijous es recolliran fragments d’aquest escrit que va passar desapercebut en aquell moment.

A El Periódico expliquen que aquelles paraules ara es llegeixen com “una confessió de l’escriptor”, que hauria deixat clar que se sentia sol. El més curiós de tot plegat és que creuen que a anomenar-lo Los vientos en referència a “les ventositats” que se li escapen al protagonista, un home “impotent sexualment” que estaria penedit d’haver deixat l’ex per iniciar una relació amb una altra dona. És aquest un relat autobiogràfic? Estava deixant caure que li hagués agradat més continuar amb la mare dels fills? Aquestes afirmacions podrien agafar molta rellevància ara que se sap que, fa només un parell de mesos, Vargas Llosa va fer un viatge secret amb la seva ex.

Vargas Llosa podria haver ocultat els problemes amb Isabel Preysler en un escrit del 2021

En aquest escrit hauria escrit: “Mai no la vaig estimar, va ser un enamorament violent i passatger típic d’una d’aquestes bogeries que reinventen una vida. Per fer el que vaig fer, la meva vida va canviar totalment i mai més no vaig ser feliç. Era un enamorament de pichula (penis) i no del cor”. Aquests versos ara s’estan reinterpretant, tot deixant-se caure que podria referir-se sorprenentment a Isabel Preysler.

Mario Vargas Llosa diu que és mentida que hagi trencat amb Isabel Preysler per atacs de gelosia | Europa Press

En aquest escrit que ara es recuperarà, el protagonista mostra moltes dificultats per tornar a una casa que situa al centre de Madrid. Hi cap aquí una altra comparació amb la seva vida actual? Dijous tornaran a publicar el text sencer, el que promet generar un munt de titulars una altra vegada. Caldrà veure si ell es pronuncia al respecte o si és Isabel Preysler qui trenca el silenci en el que està immersa des que es confirmés que havia trencat amb l’home amb qui ha viscut durant més de set anys.