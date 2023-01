Vargas Llosa, de viatge amb l’ex quan encara sortia amb Isabel Preysler

Isabel Preysler i Mario Vargas Llosa han trencat definitivament, una decisió que ha agradat molt als fills del premi Nobel. No s’han tallat a l’hora de reconèixer que mai no van estar a favor d’aquesta relació i que no han tingut bon tracte amb la socialité filipina. El següent pas? Intentar empitjorar encara més les coses amb la publicació d’unes fotografies que treuen a la llum un secret.

Ha estat Álvaro, un dels fills més famosos de l’escriptor, l’encarregat de publicar una petita galeria de fotos en les que explica que va viatjar al nord del Perú amb els dos pares per revisar què queda de les restes d’una biblioteca. El titular aquí és que Vargas Llosa anés en secret fins allà a una trobada amb l’exdona, amb qui deien que tenia molt mala relació. A més a més, aquesta escapada hauria tingut lloc quan encara sortia amb Isabel Preysler.

Aquesta publicació suposa tot un dard enverinat cap a ella, a qui no li farà gràcia veure que realment hi havia bona sintonia entre l’exparella. Una reunió familiar de la que no se sap si ella en tenia constància, però que s’hauria dut a terme quan els problemes entre Isabel i Mario començaven a ser més evidents.

Sept. 2022. Visita a las afueras de Lima y el descanso de los guerreros …2/2 pic.twitter.com/ob5EqVad8m — Álvaro Vargas Llosa (@AlvaroVargasLl) January 8, 2023

Mario Vargas Llosa es retroba amb l’ex al Perú | Twitter

Mario Vargas Llosa i l’exdona tornen a tenir bona relació després d’anys distanciats

Casats durant gairebé 50 anys, sempre s’ha dit que Mario Vargas Llosa va enganyar-la amb Isabel Preysler i que l’ex s’hauria enfadat molt en saber que li havia posat les banyes. No van signar el divorci fins al 2018, per això, moment en el que hi hauria un mal rotllo entre ells que haurien deixat clarament enrere.

En el moment en què va saber-se que Isabel i Mario havien tallat, les primeres informacions deien que la ruptura es devia als atacs de gelosia de l’escriptor. Poc després, María Patiño va sortir a Sálvame per assegurar que, en realitat, havien trencat perquè ella volia casar-se i ell no. D’on va sortir aquesta versió? Precisament de l’ex de Mario Vargas Llosa, el que ara s’entén perquè sembla que no tenen tan mala relació com es pensava. Ara també se sap que han arribat a fer viatges junts, una nova informació que podria apropar l’antic matrimoni. Alguns diuen que és això precisament el que volen els fills, una reconciliació que agafa força i de la que cada vegada hi ha més rumors.