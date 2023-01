Isabel Preysler ataca Íñigo, que torna com a gendre: “Sense escrúpols i interessat”

Tamara Falcó i Íñigo Onieva s’han reconciliat per sorpresa. Aquells que els coneixen diuen que ha estat “un autèntic miracle nadalenc”, tenint en compte que la filla d’Isabel Preysler no volia ni sentir a parlar del seu antic promès, aquell qui recordem que li va ser infidel. Van trencar quan es van publicar uns vídeos que demostraven que li havia posat les banyes, cosa que ell negava. Ara tornen a estar junts, el que ha deixat tot l’entorn “estupefacte“.

Una de les veus més crítiques davant d’aquesta segona oportunitat seria, curiosament, Isabel Preysler. La versió oficial que estan donant és que la mare de Tamara està contenta amb què la filla torni a estar en parella. Ara bé, les seves amigues revelen a Informalia que això és mentida: “Mai no va pensar que la nena perdonaria la humiliació d’haver-li estat infidel públicament. A Isabel mai no li va agradar Íñigo, les amigues li deien que no era de fiar i que el seu estil de vida no tenia res a veure amb el de Tamara”.

Isabel Preysler està en contra de la reconciliació de la filla i Íñigo Onieva | TVE

Isabel Preysler, preocupada per les crítiques que sentia, li hauria dit a la filla que anés amb compte. Tamara estava enamorada i no volia fer ni cas a les advertències de la mare, però finalment va haver d’empassar-se l’orgull i acceptar que tenia raó. Després de tota la polèmica, però, va voler tornar a quedar amb Íñigo i això no hauria agradat a la mare: “Isabel no ho entén i molt menys ho comparteix. No volia tornar a veure la filla amb la persona que tant de mal li havia fet i no va quedar-se callada”. Isabel Preysler li hauria deixat clar que creu que s’equivoca en tornar a confiar en ell i li hauria demanat que s’ho pensés seriosament.

A més a més, sembla que la mare de Tamara Falcó l’estaria deixant verd quan parla amb les amigues: “Diu que creu que Íñigo és una persona molt interessada, sense escrúpols i que torna amb Tamara per interès“.

Com ha aconseguit Íñigo Onieva que Tamara Falcó el perdoni?

Íñigo Onieva s’ha mostrat molt content en la seva primera aparició després de la confirmació de la reconciliació. Europa Press ha publicat un vídeo en el que se’l veu d’allò més somrient ara que ha aconseguit el perdó de la seva estimada: “Estic molt feliç i ella també. Res més a dir, més enllà que estem molt contents. Moltes gràcies per la vostra estima”.

Íñigo Onieva, molt feliç per la reconciliació amb Tamara Falcó | Europa Press

Des d’El programa de Ana Rosa han volgut saber com ha aconseguit Íñigo que la seva ex el perdoni. La sorpresa és que diuen que només hauria necessitat “una conversa sincera”: “Ell va començar a plorar i ella va creure’s tot el que li va dir. Tamara li va demanar que li digués de debò si havia estat infidel amb més noies i ell va confessar que sí, que no havia estat una bona parella i que havia tingut més aventures. Tamara es va quedar en xoc perquè ella ja tenia sospites. Aquella conversa va ser clau en la reconciliació perquè la noia va valorar la sinceritat d’Íñigo“.