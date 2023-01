Tamara Falcó, enfadada amb les amigues que critiquen la seva reconciliació

Tamara Falcó ha decidit perdonar la infidelitat d’Íñigo Onieva. Tres mesos després de la cancel·lació del compromís, ha confirmat que vol confiar en ell i que li donarà una segona oportunitat. Pocs creien que tornarien junts després de l’espectacle que van donar, però diuen que ell no hauria cessat en el seu desig d’intentar recuperar-la. L’entorn de la filla d’Isabel Preysler ha assegurat que estan “incrèduls i estupefactes” perquè no s’esperaven aquest gir de guió.

Totes les seves amigues havien deixat verd Íñigo quan va sortir a la llum que l’havia enganyat i ara no veuen bé que torni amb ell: “Estan molestes per la situació incòmoda que ha generat la reconciliació perquè han quedat en evidència després de trencar tota relació amb ell”, diuen a Ya es mediodía.

Part de la família i els amics no creuen que Íñigo hagi canviat i que, a partir d’ara, sigui el xicot més tendre i fidel. L’estan avisant que ha d’anar amb compte, però aquestes advertències a ella no li fan cap mena de gràcia: “Tinc 41 anys i soc gran per prendre les meves decisions“, hauria dit tal com ha pogut saber la periodista Isabel Rábago. Afegeix que Tamara està molt segura de la seva decisió perquè creu que ho ha meditat bé: “Està molesta amb les persones que li recriminen que torni amb ell”.

Tamara Falcó s’enfronta a les amigues, contràries a la reconciliació amb Íñigo Onieva | Europa Press

Entre els crítics de la reconciliació es troba la seva mare, Isabel Preysler. Lecturas assegura que no està contenta amb la decisió de la filla perquè no es fia ni un pèl del seu gendre: “No oblida ni perdona haver vist patir la filla per les banyes que van fer-se públiques. Espero que Íñigo no torni a equivocar-se”, hauria dit. Una situació complicada en la que Tamara es troba amb pocs suports.