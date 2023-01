Irene Urdangarin, protagonista de la reunió familiar pel seu canvi físic

Irene Urdangarin ha estat una de les grans protagonistes del funeral del seu tiet-avi, de Constantí de Grècia. Tota la família s’ha reunit per acomiadar-lo i mostrar el seu suport a Sofia, que ha perdut el seu estimat germà. Hem vist Felip i Letícia amb Cristina i Elena, Joan Carles i tots els nets. Feia molt de temps que els Borbons no es reunien, el que ha donat ales a les revistes del cor per analitzar cada detall.

Com dèiem, però, el membre de la família que més mirades ha acaparat ha estat sorprenentment l’única filla de Cristina i Iñaki Urdangarin, Irene. La petita dels quatre fills farà 18 anys el pròxim mes de juny, una noia que continua vivint a Ginebra amb mare encara que la resta de germans han marxat fa temps. Actualment estudia segon de Batxillerat en una de les millors escoles de tot el país, considerat com un dels centres més prestigiosos. Ara és el moment d’escollir quina carrera universitària vol fer, en cas que vulgui tenir estudis superiors.

Si tant s’està parlant d’ella és per l’important canvi físic que ha experimentat. Feia temps que no se la veia en públic, uns mesos en els que li ha crescut molt els cabells i en els que ha adoptat un estil de roba molt elegant. Maquillada, amb talons i amb les faccions de la cara molt diferents, molts han destacat com ha canviat la petita dels Urdangarin.

Elionor i Sofia de Borbó, per la seva banda, han estat les absències més destacades del funeral. La Casa Reial no ha especificat per què no han assistit, però se sobreentén que ha estat perquè no volien que perdessin dies de classe.

Irene Urdangarin atrau totes les mirades en el funeral | Europa Press

Irene Urdangarin sorprèn pel gran canvi físic | Europa Press

La filla de Cristina de Borbó, molt canviada físicament | Europa Press

Joan Carles de Borbó torna a Abu Dhabi amb cada vegada més problemes de mobilitat

Joan Carles de Borbó, per la seva banda, tampoc no s’ha volgut perdre aquest comiat al cunyat. Se l’estimava molt, segons diuen, una relació que li ha donat ales per sortir del palau d’Abu Dhabi i unir-se a la família política en aquests moments dolorosos. L’hem vist al costat de la seva dona, Sofia de Grècia, encara que no ha estat a ella de qui s’ha recolzat.

Joan Carles torna a Abu Dhabi després de la reunió familiar | Europa Press

Joan Carles, ajudat per dos homes per poder caminar | Europa Press

Els problemes de mobilitat de l’emèrit són cada vegada més accentuats, tenint en compte que les fotografies han demostrat que actualment necessita dos guardaespatlles i el bastó per poder caminar. Després d’aquest breu retrobament amb els fills i nets, ja torna cap als Emirats Àrabs. Allà està centrat en l’adquisició d’una nova casa, la primera pròpia en el país. De moment no s’ha filtrat com la busca o quan té previst fer el trasllat, així que caldrà esperar per veure si es filtren més detalls al respecte.