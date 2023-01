Chelo García Cortés a TV3: drogues i crítiques a Carles Puigdemont

Chelo García Cortés ha visitat el programa de Joel Díaz a TV3 i la seva presència ha derivat en una entrevista surrealista. El primer que ha demanat és que la deixessin parlar en castellà perquè considera que no parla bé el català: “Això sí, vull deixar clar que tinc molta estima cap a TV3. Jo vaig començar a televisió aquí, gràcies a aquesta cadena i a un company a qui estimo molt, el Jordi González. Vaig estrenar-me a Les 1000 i 1 l’any 1997″, ha dit abans que li mostressin una imatge que ho demostrava”.

La periodista del cor va arribar a Catalunya el 1974 i viu a Castelldefels des del 1990: “Recordo que el constructor em va fer un fiasco i es va enfonsar una part de la casa… Jo tenia un àtic a Barcelona i un dia, quan treballava a Lecturas, vaig convidar Jordi Pujol i Marta Ferrusola a la platja de Castelldefels a menjar una paella. Era una època en què hi havia una platja i uns xiringuitos increïbles, em va encantar. Vaig llogar una caseta al passeig marítim, que és on visc encara, vaig vendre el pis de Barcelona per poder arreglar aquesta. Ara visc aquí amb la meva dona, amb qui em vaig casar a Eivissa el 2005 quan es va legalitzar”.

La periodista carrega contra Josep Tarradellas i Carles Puigdemont

En aquesta entrevista, ha recordat un dels moments més sorprenents de la seva carrera professional: “Quan va arribar a Barcelona Josep Tarradellas, em van dir que no li agradava que les periodistes duguéssim pantalons i que preferia que portés faldilla. Jo em vaig negar, ja que sempre he anat més còmoda en pantalons. Vaig dir que no canviaria la meva manera de vestir i no vaig anar-hi”.

I, d’aquí, a parlar sobre drogues i Carles Puigdemont: “Per treballar a Sálvame has d’estar molt centrat i tenir el cap molt clar. Jo he provat una mica de cocaïna, però no la necessito per treballar ni per res. I el que està fora d’aquest país? Al que esteu mantenint tots? La cocaïna m’ha fet pensar en Carles Puigdemont. No l’acuso de cocaïnòman, sinó de jeta per no dir una altra cosa”. Una entrevista carregada de titulars estranys.

Chelo García Cortés va començar a televisió a TV3

Chelo García Cortés confessa a quin partit voten ella i la dona

Chelo García Cortés ha revelat a qui vota: “En aquests moments sí que hem de dir amb qui vas al llit i amb qui no per evitar que ens prenguin les llibertats que hem obtingut. Compte amb els feixistes, que aquí també teniu alguns. La cosa està fotuda perquè els polítics no han volgut posar-se d’acord i han permès que existeixi un partit com Vox. No hem d’il·legalitzar-ho, però hi ha partits de dretes que estan governants amb ells i és una gran equivocació. Cap senyor de Vox farà que el meu matrimoni deixi de ser legal. Jo sempre he votat els socialistes. Respecto els independentistes, és clar, la meva dona és de Vic! Ella sempre ha votat a Convergència, però ara no té ganes de votar perquè hi ha pocs polítics professionals”.

“Ara mateix no hi ha cap polític que m’agradi. Mira, jo no m’avergonyeixo de dir que era simpatitzant d’ETA quan va començar perquè semblava que feien una bona feina… fins que es van convertir en el que es van convertir. Jo vaig viure un atemptat aquí molt a prop a Barcelona, l’atemptat contra la revista del Papus. Arriba un moment en què em vaig adonar que les coses podien entendre’s parlant i sense armes”, assegura.