Mor Constantí de Grècia, germà de la reina Sofia, als 82 anys

L’exmonarca Constantí de Grècia ha mort aquest dimarts a 82 anys. El germà de la reina Sofia i de la princesa Irene de Grècia tenia greus problemes de salut des de feia mesos i ara feia uns dies que estava ingressat en estat crític a l’hospital privat Hygeia d’Atenes, a la Unitat de Cures Intensives, després de patir un vessament cerebral el dia de Reis, el 6 de gener.

Sofia havia viatjat fins a Atenes per estar amb el seu germà, Constantí de Grècia, que estava ingressat en estat crític – Europa Press

La reina Sofia havia viatjat a Atenes

Després que Constantí de Grècia patís un accident cardiovascular isquèmic agut a la seva casa de la capital grega, va ingressar en estat crític a l’hospital i havia mantingut a la seva família en alerta. Amb motiu del delicat estat de salut del seu germà, Sofia, així com la princesa Irene de Grècia; van volar de seguida fins a Atenes per estar amb ell. També l’han acompanyat la reina Ana Maria i els seus fills.

L’últim rei de Grècia

Constantí va néixer el 2 de juny de 1940 a Atenes i era el segon fill -després de Sofia- dels que eren en aquell moment prínceps Pablo i Federica de Grècia. Després de la mort del seu pare a 62 anys per un càncer, i quan estava promès amb Ana Maria, Constantí es va convertir en rei el 6 de març de 1964, amb només 23 anys. El seu breu mandat va estar marcat per la política inestable i la seva mala relació amb el govern grec, a més de les influències ultraconservadores de la seva mare, la reina vídua Federica. La fi de Constantí va començar amb el cop d’estat dels coronels, orquestrat per un grup de militars, el 16 de març de 1967, i que va acabar amb el govern i va imposar la llei marcial. Constantí II va ser l’últim rei grec, des del seu ascens al tron el 1964, fins a l’abolició del títol, el 1973.