Sofia de Grècia, totalment sola i abandonada pels fills durant el Nadal

Sofia de Grècia no esperava -ni desitjava- la companyia de Joan Carles de Borbó durant el Nadal. Després de l’espectacle lamentable que va protagonitzar en el retorn a Sanxenxo el passat mes de maig, van deixar-li clar que no podria tornar a casa per les festes. Les ha passat tot sol a Abu Dhabi, d’igual manera que la seva dona ho ha fet a Madrid.

Molts donaven per fet que rebria la visita del seu fill, Letícia i les netes. Doncs bé, aquesta trobada familiar tampoc no hauria tingut lloc segons informa Pilar Eyre a Lecturas. “Sola! Sofia està passant sense el fill i les netes aquestes festes nadalenques. Si Déu no hi posa remei, també entrarà en l’any nou en soledat“, exposa. El fill l’ha deixat tota sola, mentre que les filles també han anat a la seva i no han comptat amb ella durant aquestes dates tan especials.

El dia de Sant Esteve, Sofia es va deixar veure en el concert de Nadal que s’organitzava en el cinema Capitol de Madrid. La van convidar juntament amb la seva germana Irene, de qui últimament no se separa. Ella és l’únic suport real que té, la seva altra meitat.

Sofia, en l’última imatge en públic que han captat d’ella | Europa Press

Sofia de Grècia, una dona solitària i sense amigues

Pilar Eyre aprofita per compartir una anècdota que destaca precisament com és la relació entre elles: “Una persona pròxima a la família reial em va explicar que, un dia, va entrar sense voler a la sala de Sofia. Estava amb la seva germana mentre menjaven davant de la televisió amb una safata a les cames. Estaven en silenci, vestides de fosc, sense parlar-se i la reina tenia una expressió seriosa que imposa molt. Em vaig quedar amb la impressió que havia vist, en el cor d’Espanya, a les dones més estrangeres i solitàries del món”.

La mateixa Sofia va confessar davant de l’escriptora Pilar Urbano que no té amigues: “No tinc persones de confiança a les qui explicar-les coses”. El problema? Que gent que ha tractat amb ella assegura que no és fàcil mantenir-hi una conversa: “Pregunta molt, tracta temes substanciosos, no sap mantenir una conversa relaxada, no entén el nostre sentit de l’humor, no dona confiances i és molt difícil simpatitzar amb ella”, confessen a Pilar Eyre.

Sofia tampoc no s’ha esforçat mai en fer-se amiga de la família política. Amb els fills també ha tingut problemes, ja que mai no haurien confiat gaire en ella: “Des que eren nenes, Elena i Cristina de Borbó estaven acostumades a demanar ajuda al pare o al cap de la Casa Reial abans que a la mare”.