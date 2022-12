Joan Carles de Borbó no tornarà a casa per Nadal

Joan Carles de Borbó tenia previst passar el Nadal a Madrid, però l’allau de crítiques que va rebre durant la visita a Sanxenxo del mes de maig ha impedit que la família li permeti tornar-hi. La seva actitud no va ser l’adequada, tenint en compte la supèrbia que va demostrar aquells dies. És per això que des de la Casa Reial li haurien recomanat que es quedi tranquil a Abu Dhabi i que, en tot cas, convidés les filles a passar uns dies amb ell allà.

I dit i fet. Vanitatis ha pogut saber que Elena i Cristina de Borbó han passat uns dies amb ell en el país àrab. Aquesta visita pocs dies abans de Nadal demostraria que, finalment, l’emèrit no viatjarà com ell volia: “No pot tornar a Espanya de moment i el seu pròxim retorn queda lluny. Els seus desitjos ja no són ordres ni molt menys”.

El viatge hauria estat secret i molt discret, però això no ha impedit que se sàpiga: “Hi ha molt secretisme i un hermetisme sense precedents, més que mai. Quan va tornar d’Espanya ho va fer molt tocat, es notava que no estava satisfet i va demanar que ningú no parlés al respecte. Volia que la seva figura passés desapercebuda perquè el retorn a casa fos més factible”. Ara bé, amb el que no comptava era amb els pòdcasts de Corinna, la seva antiga amant, que l’ha col·locat a primera línia mediàtica aquestes darreres setmanes per totes les confessions impactants que ha fet sobre els anys en què van estar junts.

Així va ser l’última trobada de part de la família amb Joan Carles de Borbó | Europa Press

Com serà el Nadal dels Borbons?

Sigui per un motiu o per un altre, el que sembla confirmat és que el pare de Felip VI no passarà el Nadal a Palau amb la resta de la família. I què faran els altres? Aquestes seran les primeres dates nadalenques que Cristina passarà com a dona separada. Cal veure com es repartiran la custòdia dels quatre fills que tenen en comú aquestes festes, ja que el més probable és que Iñaki estigui a Vitòria amb la família Urdangarin i que Cristina es quedi a Madrid per estar amb la mare i la germana.

El que no està previst és una reunió dels tres germans Borbó. Felip no té bona relació amb Elena ni amb Cristina, per la qual cosa és bastant improbable que es retrobin. Felip i Letícia ja tenen la filla gran a casa, Elionor, que passarà aquí uns dies amb la família abans de tornar a Gal·les. Sofia estarà acompanyada de la seva inseparable germana i podria rebre la visita del fill i les filles, sempre per separat.