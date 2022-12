Iñaki Urdangarin i Cristina, junts a Barcelona en un pla familiar estrany

Iñaki Urdangarin i Cristina de Borbó han decidit deixar enrere la tensió i fer un esforç per mantenir bona relació. Així ho demostren les imatges que Y ahora Sonsoles d’Antena 3 acaba de treure a la llum en exclusiva, unes fotos en què se’ls veu junts a Barcelona en una retrobada en la que també ha estat present el segon dels quatre fills que tenen en comú.

L’escenari? El Palau Blaugrana, en el que es rendia homenatge a un excapità i jugador del Barça d’handbol. Iñaki no podia faltar com antiga estrella de l’equip, alhora que el seu fill també estava convidat com a actual jugador de la plantilla. La pregunta és què hi feia Cristina, qui hauria volgut sumar-se a aquest pla familiar per sorpresa.

Iñaki Urdangarin i Cristina es retroben a Barcelona | Antena 3

Cristina de Borbó, molt somrient en un partit d’handbol amb Iñaki i Pablo Urdangarin

En les imatges es veu la germana de Felip VI molt alegre i somrient, una actitud que sobta tenint en compte que es trobava tot just al costat del seu exmarit infidel, recordem-ho Els fotògrafs els han captat a la grada, asseguts amb només Pablo entremig.

Diversos testimonis han afegit que, tal com sembla a les imatges, Cristina va estar encantadora, “integrada” i parlant amb tothom. Iñaki sembla més seriós, però això només seria efecte d’aquesta fotografia en concret: “Ha parlat intensament i apassionadament sobre handbol amb antics companys de professió. Se’l veia molt bé, divertit i amb molt bona cara”, asseguren a Vanitatis.

Ara bé, no tot és de color rosa com sembla. En el programa d’Antena 3 han afirmat que l’exparella no va dirigir-se la paraula i que, de fet, pràcticament ni tan sols es van mirar: “Han evitat el contacte, ni salutacions ni mirades“. Llavors, quin sentit tenia tot plegat?

Les càmeres capten la reaparició de la filla de Joan Carles i Sofia | Antena 3

Cristina de Borbó, molt somrient en la retrobada | Antena 3

Cristina acabava de tornar d’un viatge de negocis a l’Índia, en el que diversos testimonis han assegurat que se la va veure molt simpàtica i càlida amb tothom: “Ha reconegut la feina que fan les dones de la zona i les ha demanat que s’enforteixin i facin créixer les seves empreses. Va ser inspiradora”, resaven també a Vanitatis. La sorpresa d’aquest viatge era que veien Cristina amb l’aliança de boda encara posada, un gest estrany tenint en compte que fa gairebé un any que va separar-se d’Iñaki. Primer l’anell i ara aquesta retrobada a Barcelona… Les especulacions començaran ben aviat.