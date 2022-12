Corinna acusa Joan Carles de ser “un assetjador”: “Volia empresonar-me”

Corinna acaba avui la filtració d’informació sobre Joan Carles de Borbó que ha fet en el seu pòdcast. Han emès el vuitè i últim capítol, en el que se centra en defensar-se i justificar per què va quedar-se els 65 milions d’euros que li va regalar l’emèrit espanyol. El primer que ha volgut dir és que no hi havia res d’il·legal en allò i que, per aquest motiu, va declarar davant del Departament de Justícia dels Estats Units: “Em vaig haver d’enfrontar a cinc oficials del FBI i a nombrosos representants. A mesura que vam avançar, em vaig sentir més còmoda perquè els fets són els meus millors amics”.

Diu que va decidir-se que no havia comès cap delicte i que va fer bé en quedar-se els diners. Al llarg de la conversa, Corinna assegura que és “una víctima” i que la premsa ha carregat contra ella d’una manera massa exagerada i injusta: “He format part d’un circ que m’ha perjudicat en el que jo era el poni del xou. Per als mitjans és molt més efectiu tenir una dona rossa com a ment criminal que a un grup d’homes que ho ha estat fent durant dècades”.

Es mostra molt molesta amb la situació a la que van col·locar-la, ja que considera que la van rebutjar per la seva relació amb Joan Carles de Borbó i per tota la informació que va obtenir. Ara que ha passat temps, però, assegura que se sent guanyadora: “Ara estic treballant en un camp en el que em vaig veure obligada a enfrontar-me després d’aquesta terrible experiència d’assetjament”. Té una bona vida, una casa gran, molts diners i fama. Més bona o més dolenta, però queda poca gent que no hagi sentit el seu nom alguna vegada en els últims anys.

Corinna creu que resultat guanyadora després de tota la polèmica | Europa Press

L’examant de Joan Carles l’acusa de ser “un assetjador”

Corinna també aprofita aquest pòdcast per carregar contra el pare de Felip VI com a persona. Assegura que la va enganyar i que, durant molt de temps, ella no va saber que Joan Carles tenia una “personalitat doble”: “Era algú molt atent que, de sobte, es convertia en un assetjador i en algú que intenta tenir-te empresonada i destruir la teva família”. Considera que, després de tot el que han viscut, no el podria perdonar mai: “Una disculpa sempre és una disculpa, però en aquest cas no funcionaria perquè són deu anys de voler destruir una família. Jo l’únic que volia en fer aquest pòdcast era que els meus fills tinguin clar que he estat una persona honesta i decent que mai no els ha mentit”.

També ha parlat sobre els fills des d’una altra perspectiva. Cal recordar que va publicar-se una fotografia en què es veia Joan Carles amb el fill petit de Corinna, amb qui mostrava una actitud molt pròxima. Ara és ella qui parla al respecte: “Era molt natural per al rei emèrit mostrar efecte cap als meus fills, especialment cap a Alexander que era molt petit. Mai no va ser incòmode, ni tan sols davant dels seus fills adults. La fotografia en què se’l veu abraçar el meu fill és sincera i feliç”.