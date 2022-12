‘Polònia’ triomfa amb una imitació de Felip i Letícia hilarant

Felip i Letícia han estat els protagonistes més inesperats del Polònia d’aquest dijous. El programa de TV3 ha aprofitat la repercussió mediàtica que està tenint el documental de Harry d’Anglaterra i Meghan Markle per intentar versionar-lo i proposar com seria una versió amb els monarques espanyols. El resultat ha fet molta gràcia entre els teleespectadors, que han aplaudit la mala bava contra els Borbons.

👑💍 Després de l’estrena del documental dels ducs de Sussex, “Harry & Meghan”, el rei Felip i la reina Letícia estrenen el primer episodi del documental “Felipe & Letizia”.



* I una foto de portada amb una mica de clickbait.#PolòniaTV3 pic.twitter.com/3IhQPnmOgC — Polònia (@poloniatv3) December 15, 2022

Polònia descriu l’entrada de Letícia a la Casa Reial en un tràiler hilarant

Volien imitar el tràiler de la sèrie de la parella britànica, el que han aconseguit gràcies a uns gestos concrets i al mateix to. En primer lloc, han explicat com van començar a parlar: “Vaig conèixer la Leti mentre feia zàping. Li vaig dir que la meva família era especial i que, si volia, podíem marxar. Bé… que podia marxar ella, si volia, jo ni de conya. I ella va dir que no, que volia entrar en aquesta família”. “I, llavors, tot va canviar”, diu ella tot imitant un gest de Meghan que s’ha viralitzat.

El Polònia també ha imitat els cronistes especialitzats en la Casa Reial, Jaime Peñafiel i Pilar Eyre: “A Sofia de Grècia, Letícia no li agradava perquè era plebea, divorciada i lagartona“, diu el periodista. Un dels que més ha rebut ha estat l’emèrit, és clar. Sentim Letícia dir que estava molt preocupada pel protocol perquè li van dir que el dia de la boda no podia dur el mateix color que Joan Carles: “Jo anava de blanc i… Joan Carles, despullat“. Un moment hilarant en què el fals Jaime Peñafiel assegura que l’emèrit sempre duia “el colibrí para fuera” per no perdre temps: “Si te’l creues, li has de fer una reverència al rei i una altra a l’ocellet”, afegeixen.

Letícia i Joan Carles de Borbó, imitats al programa de TV3

Elena i Cristina de Borbó també han rebut en aquest programa de TV3

També han tocat el tema de les germanes de Felip, Elena i Cristina de Borbó: “El protocol diu clar que no pots abraçar els ducs de Palma perquè et prenen la cartera”, diuen els periodistes. I Letícia ho confirma: “Vaig haver d’anul·lar tres targetes de crèdit”. També rep la germana gran: “Li vaig trencar un Plastidecor sense voler i em va donar un cop de puny”, diu la dona de Felip VI en la seva imitació.

“Sí, ja soc reina i formo part de la família reial. Però és una família de bojos“, acaba una imitació de Letícia molt hilarant.

La família reial, al Polònia | TV3

Els teleespectadors aplaudeixen la idea de TV3

Els comentaris que han rebut han estat molt positius, amb aplaudiments i alabances: “Brutal, com sempre. Molt bona feina, gràcies per fer-nos riure tant!” o “Polònia, un 11 sobre 10. Heu clavat la família reial. Atenció al drama coloraines, potent i esfereïdor” o, simplement, “brutal”.

B R U T A L — Pio Lin (@Esparregueraera) December 15, 2022

Polònia 11/10.

Habéis clavao a la royal family.

Atenció al drama coloraines.

Potent, esfereidor — Jaime_Blow (@panterablow) December 16, 2022