Tota la veritat de la presumpta filla secreta de Felip VI

Felip VI va sortir durant uns quants anys amb Isabel Sartorius, la filla d’un marquès que va arribar a ser una ferma candidata a princesa d’Astúries. La seva relació va ser intermitent i van trencar diverses vegades, el que no va impedir que fossin portada de les revistes del cor en un munt d’ocasions. Ara torna a parlar-se d’ells, més de 30 anys després, per un vídeo de Pilar Eyre en què explica tota la veritat sobre aquesta parella, les ruptures i els rumors que van envoltar el naixement de la filla que va tenir Isabel poc després de trencar definitivament amb Felip. És filla il·legítima del monarca espanyol com va dir-se?

La cronista assegura que el fill de Joan Carles va tenir “uns anys vertiginosos” en la que semblava que seguiria les passes del pare: “Era el 1989 quan van publicar-se unes fotos del príncep amb la seva primera relació formal, una noia rossa i espectacular a Mallorca. Se’ls veia abraçats i fent-se petons. Vam començar a preguntar qui era i, finalment, vam saber que era filla d’un marquès molt conegut i la seva mare era una argentina milionària. Volia ser diplomàtica, parlava cinc idiomes… Era una noia relacionada amb l’alta societat i va considerar-se que estava molt bé com la parella de Felip. Se la va començar a veure en més ocasions, li van posar escorta i van començar a fer-li referències”, explica la periodista.

Felip i Isabel Sartorius, enxampats a bord d’un iot | ¡Hola!

La ruptura de Felip VI i Isabel Sartorius, entre crits enmig d’un restaurant

El problema és que, a poc a poc, la premsa va començar a publicar notícies crítiques amb ella, com que el pare havia estat un Playboy i que no tenia diners: “Va saber-se que realment no tenia tants títols i que no parlava cinc idiomes. Ella va protestar i va arribar a dir que creia que aquests rumors els estava filtrant Joan Carles de Borbó per desacreditar-la i tombar aquesta parella que no els agradava. La madrastra d’Isabel va demanar ajudar a Sofia de Grècia perquè aturés els atacs contra ella a la premsa, però l’emèrita li va dir que no podien fer res… una excusa barata. En aquest punt, va fer un ultimàtum al seu novio i li va dir que volia que emetés un comunicat en què digués que era la seva novia formal perquè la respectessin. Ell no volia fer-ho i ella li va dir que llavors trencaria amb ell”.

Isabel Sartorius hauria trencat la relació convençuda que tornaria amb ella i què va passar? Que ell no ho va fer: “Van estar tres mesos separats i llavors va ser ella qui el va trucar per tornar. Ell va acceptar perquè estava enamorat i, fins i tot, es deia que cada dia li enviava una cistella de flors”. A partir de llavors, les coses haurien canviat i la relació hauria passat a ser molt tempestuosa perquè Felip no la volia formalitzar. Tot va canviar quan, el 1991, va publicar-se a EFE que la relació s’havia trencat: “Tots ens vam quedar-se amb la boca oberta perquè fins llavors no hi havia hagut cap comunicat oficial dient que eren parella”.

No obstant aquestes paraules de la Casa Reial, la relació va continuar de forma clandestina: “El 1992, un any després, se’ls va fotografiar en un restaurant de caçadors i les imatges van ser portada de diverses revistes. Estaven junts quan van començar a discutir perquè ella li deia que no la respectava i que li havia destrossat la vida, que simplement era la xicota abandonada del príncep. Haurien començat a escridassar-se i les altres persones del restaurant van dir que l’havien vist sortir corrents del restaurant, moment en què Felip l’hauria volgut consolar. Ella, en canvi, no feia més que demanar-li que la deixés tranquil·la”.

Felip i Isabel Sartorius eren protagonistes de la premsa | Semana

La premsa perseguia Isabel Sartorius | Lecturas

La filla d’Isabel Sartorius, filla il·legítima de Felip VI?

Al cap d’un any, la madrastra d’Isabel va trucar a Sofia de Grècia per dir-li que la noia estava embarassada “i tenien un problema”. Sofia li va contestar que eren ells els qui tenien un problema, no els Borbons. Pilar Eyre explica què va passar realment: “Isabel tenia parella en aquella època, un xicot secret que no coneixíem, i finalment va dir que la nena era filla de Javier Soto. En l’època en què encara s’havia de pixelar la seva cara a la premsa, va dir-se que la nena era rossa i que era exactament igual que el príncep. Hi ha hagut la llegenda que la nena era filla seva durant molts anys, però la veritat és que aquesta història es va desmentir quan vam poder veure la cara de la nena i vam veure que és idèntica a Javier Soto, no s’assembla en res al príncep Felip”.

D’aquesta manera, es descobreix que Felip VI i Isabel Sartorius mai no haurien tingut una filla junts encara que va parlar-se seriosament sobre aquesta possibilitat.