Harry i Meghan Markle contra la família reial: “Odi, joc brut i terror”

Meghan Markle i Harry d’Anglaterra no volen callar tot el que saben. La parella reial més controvertida de l’última dècada ho ha passat molt malament i estan disposats a treure a la llum els secrets més tèrbols dels Windsor. És per això que han signat un contracte amb Netflix per revelar “tota la seva veritat” en un documental que dividiran en dues parts. La primera s’estrena el pròxim 8 de desembre, una emissió que s’espera amb candeletes pels més tafaners.

La plataforma acaba de publicar el tràiler promocional, en el que fan evident que els titulars seran molt potents… de la mateixa manera que també queda clar que els ganivets i els dards enverinats seran una constant.

El tràiler del documental de Meghan i Harry deixa clar que hi haurà crítiques a la família reial

En aquestes primeres imatges, el fill de Carles d’Anglaterra i Diana de Gal·les torna a carregar contra la seva família. Té clar que van tenir a veure -o que van optar per no fer-hi res- amb la campanya mediàtica contra la seva dona i mai no els ho perdonarà: “És molt dur veure’ns llavors, quan tothom aplaudia la Meghan, i ara… què dimonis ha passat?“.

En un principi tothom va aplaudir la relació, però la situació va canviar radicalment de cop. Ara, vist en perspectiva, ho relacionen amb “la jerarquia” de la família reial: “Hi ha filtracions, però també fan créixer històries”, etziben en una acusació molt forta. No contents amb això, asseguren que creuen que el problema va tenir a veure amb la raça de l’actriu: “És odi i joc brut“, etziba el príncep.

Harry d’Anglaterra i Meghan Markle treuen a la llum confessions potents | Netflix

Harry i Meghan Markle avisen que volen treure a la llum tota la veritat sobre la seva història

Per què van decidir renunciar al seu càrrec a dins de la casa reial britànica? Precisament per aquesta falta de suport cap a la Meghan quan la premsa del país li deia absolutament de tot: “El dolor i patiment de les dones que s’han casat en aquesta institució, aquest frenesí d’alimentació… Jo estava terroritzat perquè no volia que la història es repetís“, diu Harry en referència a la mort de la seva mare, Lady Di.

L’última frase del tràiler és, potser, la més potent i la que més altes deixa les expectatives: “Ningú no sap tota la veritat, només nosaltres“. S’espera que en aquest documental treguin a la llum bona part de tot allò que han viscut, un malson que els dona ales per criticar la família sense cap mirament.