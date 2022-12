Froilán dona la cara després de la baralla i l’accident de cotxe

Froilán i Victoria Federica poden dir ben orgullosos que són els nebots més rebels i problemàtics de Felip VI. Els fills d’Elena de Borbó protagonitzen un escàndol rere un altre, el que deu tenir preocupats els assessors de la Casa Reial. Aquesta setmana ha sortit a la llum la implicació del jove Marichalar en una baralla multitudinària a les portes d’una discoteca, en la que hi hauria hagut ganivetades i sang. S’ha dit que van ferir un dels seus amics i que diversos testimonis van veure’ls marxar junts en taxi cap a l’hospital. Alguns testimonis van dir que els joves s’estaven pegant en ple carrer i que anaven “bastant beguts“.

El que més ha sorprès ha estat que ell mateix ha volgut donar la seva versió a Y ahora Sonsoles, un programa d’Antena 3. I què ha dit? En primer lloc, ha destacat que les coses no van succeir tal com les han explicat: “Jo estava a la porta de la discoteca quan va passar una cosa i ara em volen involucrar a mi com si jo tingués a veure amb una baralla. Doncs en absolut. Quin delicte de rinyes? Jo si soc alguna cosa, soc víctima. I ni tan sols això, simplement soc testimoni d’una cosa que ha passat”.

Froilán explica la seva versió de l’incident a la discoteca | Antena 3

Victoria Federica i Froilán també haurien tingut un accident de cotxe recentment

Poc després ha sortit a la llum informació sobre un accident de cotxe que haurien tingut Victoria Federica i Froilán a altes hores de la matinada. El Confidencial assegura que els germans haurien tingut un accident de trànsit a Madrid: “El cotxe en el que circulaven va xocar amb diversos cotxes aparcats al carrer”. No se sap com va passar, simplement avancen que era la noia qui conduïa. Alguns policies s’haurien apropat al lloc dels fets i els haurien demanat la documentació. Fins ara havien aconseguit que no es filtrés a la premsa, però finalment ha sortit a la llum.

Com en l’altre tema, Froilán també ha negat que aquesta informació sigui certa: “No té cap mena de veritat. No sé d’on treuen aquestes notícies enganyoses, m’encantaria saber-ho”.