Froilán, molt desagradable amb una periodista: “Vinga, ciao, un petonet”

Froilán ha tingut una festa d’aniversari molt accidentada, tenint en compte que va acabar en una baralla monumental amb trets, ganivetades i cinc ferits a l’hospital. El tiroteig va generar desenes de titulars, amb una premsa pendent de la reacció del nebot de Felip VI. Ràpidament va saber-se que tant ell com els seus amics van amagar-se darrere d’un sofà i que això els va salvar de rebre cap dany.

El Borbó es troba a primera línia mediàtica, el que demostra que els reporters el persegueixen allà on va per saber com es troba després d’aquest ensurt. En l’última persecució, Froilán ha esclatat i ha tractat de males maneres la periodista d’Europa Press.

Froilán s’enfronta a una periodista | Europa Press

El nebot de Felip VI ha mostrat la seva pitjor cara | Europa Press

Primeres declaracions de Froilán després de viure un tiroteig

Li han demanat que concedís les primeres declaracions al respecte, el que sembla que no li ha fet cap gràcia: “Res, res, ja està”. En veure que la periodista insistia en el tema, no ha dubtat en carregar contra ella amb un to molt desagradable: “Estic molt bé, tot bellugant la cua. Vinga, ciao, un petonet. Amb això ja et val, no?”, deia tot malhumorat abans de tancar la porta amb un cop fort.

D’aquesta manera, Froilán ha tornat a mostrar la seva vena més desagradable amb una reportera que rebia tota la ràbia i malhumor d’un jove Marichalar que hauria d’estar acostumat a tenir la premsa darrere i, encara més, després de viure un accident d’aquesta magnitud.

Pel que fa al tiroteig que va haver-hi, encara no se sap exactament què va passar. El director d’una discoteca molt famosa de Marbella va convidar Froilán perquè celebrés el seu 24è aniversari amb un grup d’amics, amb els qui va ocupar una de les zones VIP del local. El que ningú no s’esperava era que dos grups de persones s’enfrontessin en una baralla que va anar empitjorant fins al punt que va haver-hi armes blanques implicades. El pitjor hauria començat quan el detingut va disparar la pistola que havia aconseguit entrar al local. Les forces de seguretat van traslladar-se fins a la discoteca i va detenir el presumpte autor dels fets, de qui no s’ha filtrat més informació.