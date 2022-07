Els amics de Froilán revelen com va reaccionar en iniciar-se el tiroteig

Froilán ha acaparat tots els titulars després d’uns mesos desaparegut. El nebot més gran de Felip de Borbó estava celebrant la festa d’aniversari en una discoteca de Marbella quan, de sobte, s’hi iniciava una baralla amb armes blanques i un tiroteig. Ràpidament va iniciar-se el caos, especialment en veure que cinc joves resultaven ferits. No va trigar en filtrar-se a la premsa que el Marichalar estava al local amb un grup d’amics, una experiència traumàtica de la que ara se saben més detalls.

Fonts properes al net de Joan Carles I han dit que es troba bé gràcies a haver-se amagat darrere d’un sofà quan va passar tot. Així ho ha explicat Ángela Portero a Ya es mediodía, que ha revelat que el grup estava en un espai VIP de la discoteca quan van sentir els primers drets. Van córrer a protegir-se i van quedar-se immòbils durant uns minuts. Quan van creure que havia passat el perill van córrer cap a la platja, on van reunir-se amb la resta de clients que s’havien resguardat allà.

I què feia Froilán allà? El fill d’Elena de Borbó va rebre una invitació del director de la discoteca com a regal d’aniversari. El que mai no s’imaginava és que els amics haguessin de sortir “corrents”. Vanitatis s’ha posat en contacte amb fonts de la discoteca, que deixen clar que Froilán va tenir el mateix tracte en l’evacuació que qualsevol altre: “Ell va estar saludant tothom i divertint-se com un dia més dels que ha vingut al club”.

Una persona agrede a puñaladas a un hombre de 40 años que reaccionó sacando la pistola y disparando para intentar defenderse #YaEsMediodía18J https://t.co/W5pd3MKLeA — Ya es mediodía (@yaesmediodiatv) July 18, 2022

Victoria Federica, aliena a l’ensurt del germà

Victoria Federica, la germana petita de Froilán, no s’ha pronunciat públicament sobre el tiroteig. Ella està centrada en la faceta d’influencer que ha començat darrerament, la que intenta explotar al màxim. L’última cosa que ha fet? Publicar una fotografia en biquini, un fet mai vist en un membre de la família reial espanyola. A la imatge, que ha compartit en el seu perfil d’Instagram, apareix acompanyada de la seva gossa: una llauradora que pren el sol panxa enlaire al seu costat.