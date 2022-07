Elionor i Sofia assistiran al seu primer acte internacional en solitari

La princesa Elionor i la seva germana, la infanta Sofia tenen una cita internacional aquest cap de setmana. Es tracta de un dels partits de la selecció espanyola, en concret el que la Roja juga contra Dinamarca a l’Eurocopa femenina 2022. A més, aquest esdeveniment és diferent als altres, ja que hi assistiran soles, sense anar acompanyades del seu pare o la seva mare. No és la primera vegada que les filles del rei espanyol apareixen soles en un acte, però sí la primera vegada que ho fan en un acte internacional.

Sorprèn la dentadura d’Elionor – Europa Press

L’acte a què assistiran en solitari Elionor i Sofia és ni més ni menys que el partit que tanca la fase de grups. En aquest sentit, aquest dissabte l’equip es juga passar als quarts de final de l’Eurocopa 2022, i el partit es diputa al Regne Unit. En aquest cas, la princesa i la infanta viatjaran soles i animaran la selecció del seu país. Les filles Felip VI i Letícia estaran a les graderies de l’estadi Brentford Community de Londres. En aquest partit, les jugadores han de com a mínim empatar per completar amb èxit la fase de grups del torneig.

El primer partit de les filles de Felip VI

La primera vegada que tant Elionor com la seva germana van assistir en directe a un partit de futbol va ser el 2016, quan només tenien 10 anys i 9 respectivament. En aquell moment, van anar-hi acompanyades pel seu pare i per separat -la princesa d’Astúries va estar veient el triomf de l’Atlètic de Madrid en la semifinal de la Champions i la infanta, una setmana després, gaudint del pas a la final del Reial Madrid. Aquesta vegada, ambdues noies hi assistiran juntes, però sense la supervisió dels seus pares.