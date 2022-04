Letícia afegeix una nova prohibició a la dieta d’Elionor

S’ha parlat molt de l’obsessió de Letícia pel menjar sa, uns valors que ha volgut inculcar en les seves filles. No vol que mengin brioixeria industrial sota cap circumstància, per la qual cosa hauria exigit a l’escola que eliminessin tot rastre d’aquest tipus d’aliments del menjador. Fins ara, el que no se sabia, és que la dona de Felip VI també ha traslladat la seva influència fins a l’internat de Gal·les en el que es troba actualment Elionor de Borbó. La noia, de quinze anys, sap perfectament que la mare no vol que mengi aliments fregits, sucres ni greixos. Està en l’edat d’inflar-se a menjar fast food, però fonts properes a ella deixen clar que segueix els consells alimentaris de la mare i no se surt de l’estricta dieta que li té preparada.

Avui, Catalunya Diari publica una notícia sobre el tema que ha sorprès encara més. Recorden que Letícia i les filles mengen un plat de verdura cada dia, sense excepció. A més a més, ara revelen una altra prohibició que se suma a la llarga llista d’aliments que no deixa que tastin. En aquest cas, parlem de la pasta: Elionor només la pot consumir una vegada cada dues setmanes. Sembla que la jove princesa no pot gaudir d’un bon plat de macarrons quan li vingui de gust…

Elionor i Sofia, educades sota moltes normes | Casa Reial

Per una altra banda, també té prohibidíssim menjar ous fregits o patates, el que només li permet en ocasions especials i sempre que només ho faci un cop al mes. Des de molt petites les hauria tingut sotmeses a una dieta molt estricta, ja que Letícia consideraria que és el millor per elles. No seria estrany que la noia estigui aprofitant la distància amb la mare per donar-se algun caprici, però de moment no hi ha proves gràfiques que la situïn en alguna hamburgueseria o algun italià. Potser la noia està acostumada a menjar amanida, verdura i peix a la planxa cada dia… però és probable que, en algun moment, es rebel·li i comenci a inflar-se de llaminadures i altres plaers que ara mateix té prohibits.