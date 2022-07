Tiroteig a la discoteca en què Froilán de Borbó celebrava l’aniversari

Froilán ha patit un gran ensurt en la festa d’aniversari que ha celebrat aquest cap de setmana en una discoteca de Marbella. El fill d’Elena de Borbó estava amb els amics de festa quan començaven a sentir-se trets a dins del local. Una baralla donava lloc a un petit tiroteig en el que cinc persones han acabat ferides, tal com han assegurat diversos mitjans de la zona. El servei del 112 va rebre una trucada que va revolucionar les autoritats i els equips d’emergències, que ràpidament es van traslladar als llocs dels fets per evitar que acabés en catàstrofe.

El mitjà digital Look ha pogut saber en exclusiva que en el local es trobava Froilán, el net més gran de Joan Carles I. Estava celebrant el 24è aniversari en una festa que no oblidarà mai, tenint en compte el terror que deuen haver passat. No s’ha sabut si algun dels seus amics ha resultat ferit, només s’ha filtrat que el presumpte autor té ferides al tòrax i en el cap. Actualment es troba detingut i sota custòdia judicial mentre comença la investigació. A Twitter diuen que hauria estat un grup de narcotraficants el que hauria començat la baralla amb armes blanques i trets.

Un grupo de narcotraficantes provocó anoche una reyerta que acabó en un tiroteo que ha dejado 5 heridos en el Opium Marbella, en la pelea también usaron armas blancas. pic.twitter.com/2WMxqthSlQ — Predator (@predatole) July 18, 2022

Froilán gaudeix de l’anonimat a Londres

El cosí d’Elionor i Sofia va acabar la carrera universitària l’any passat, uns estudis en administració d’empreses que va cursar en una de les escoles més prestigioses de Madrid. La premsa estava a sobre d’ell dia sí dia també, per la qual cosa hauria decidit marxar fora una temporada. Els mitjans van poder saber que havia escollit Londres com a destí, ciutat en la que viu des de fa uns quants mesos. Aquest cap de setmana estava a Marbella amb els amics, però tindria previst passar la resta de l’estiu a la capital anglesa, ja que la universitat li ha trobat unes pràctiques en una empresa d’allà.

Actualment estaria compartint pis amb un amic, encara que tindria clar que es tracta d’una experiència temporal: “Quan acabi les pràctiques tornarà a Madrid i viurà a casa de la mare”, diu una font propera a la germana de Felip de Borbó.