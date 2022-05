Froilán pateix un assalt a casa que investiguen com a intent de segrest

Froilán ha estat de vacances a Eivissa durant el cap de setmana. Juntament amb els seus amics, el fill d’Elena de Borbó va llogar un xalet espectacular en una de les millors urbanitzacions de l’illa. El problema? Que van patir un incident que podria haver tingut greus conseqüències, el que ara investiguen les autoritats.

Un grup d’assaltants entra a la casa de Froilán

Dissabte a la nit, els joves estaven de festa quan uns individus armats van entrar a la casa. Ho van fer ocults darrere d’uns passamuntanyes i amb un gas somnífer a les mans. El que ara volen saber els investigadors era si la seva intenció era robar la casa o segrestar el jove, ja que sobta que entressin amb un gas per adormir. Fos qui fos el seu pla, el que no comptaven era amb què els treballadors de servei de la casa els enxampessin. Els van espantar i van acabar fugint poc abans que arribés la Guàrdia Civil a la casa, concretament una dotació de 18 agents segons informa El Confidencial Digital.

Les autoritats van assegurar-se que tothom estava bé i que, efectivament, els assaltants havien fugit. Ara estan analitzant els passamuntanyes que van trobar-se a la casa, els que podrien contenir restes d’ADN dels lladres i ajudar a la seva detenció. El mitjà deixa caure que darrere d’aquest intent de robatori podria haver-hi una banda de crim organitzat que busca objectes de gran valor, com el cas d’un rellotge que podria costar un milió d’euros.

La gran pregunta era per què necessitaven el gas somnífer. Volien adormir tots els joves per poder robar tranquil·lament? O volien fer-lo servir per segrestar el nebot de Felip VI? Cal destacar que entre els joves també es trobava l’Aitor, un dels fills de l’exfutbolista Guti. No se sap quants assaltants eren, però devien ser uns quants si tenim en compte que la policia va traslladar fins a la casa 18 agents. De moment, l’única pista que tenen és un dels pots d’aquest aerosol. Per què? En ser d’una marca molt poc comuna a Espanya, el que fa pensar que podrien ser estrangers.

Des d’El Programa de Ana Rosa asseguren que Froilán no es trobava a casa quan van entrar els lladres. I, de fet, deixen caure que ja hauria marxat d’Eivissa per llavors. El seu pare hauria enviat un missatge en el que nega que volguessin segrestar-lo. La teoria amb més pes? El robatori del rellotge en qüestió.

Investiguen un possible intent de segrest de Froilán | Europa Press

Prenen el telèfon mòbil a Victòria Federica

Per si això no fos poc, també la germana de Froilán ha patit un succés estrany durant el passat cap de setmana. Victoria Federica es trobava a Sevilla per gaudir de la Fira d’Abril, sense esperar-se que acabaria patint un incident que posaria en alerta el CNI. Quin era el problema? Que en un moment donat, va adona-se que havia perdut el telèfon mòbil. En aquell instant, s’hauria posat en contacte amb la policia per denunciar la pèrdua i començar a buscar-lo. Si entra en joc les forces de seguretat de l’estat és perquè es tracta d’un membre de la família del rei, amb la qual cosa en el telèfon podria haver-hi informació confidencial.

Han explicat a Esdiario que poc després van trobar el telèfon en una caseta de la fira de lliure accés. Sempre quedarà el dubte de si va caure o si algú li va prendre per intentar tafanejar. Sigui com sigui, aquesta història s’ha solucionat ràpid i tot apunta que no hi ha hagut més conseqüències.

Victoria Federica, a la Fira de Sevilla | Instagram

La filla d’Elena de Borbó, amb les amigues a Sevilla | Instagram

Els dos fills d’Elena de Borbó i Jaime de Marichalar han protagonitzat dos incidents sospitosos aquest cap de setmana, el que podria ser casualitat o no. La mare estaria molt preocupada, especialment per això de Froilán perquè podrien haver-lo intentat segrestat i això seria un escàndol majúscul. Ara hauran de confiar en les autoritats per veure com avança la investigació.