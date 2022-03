Elena de Borbó i Froilán estrenen pis

Elena de Borbó i el seu fill Froilán estrenen pis, segons ha publicat la revista ‘Lecturas’. La duquessa de Lugo ha abandonat la seva casa en el barri madrileny del Nen Jesús -on se l’havia vist aplaudir als sanitaris durant el confinament per la pandèmia de la Covid-19- i s’ha traslladat a un nou habitatge en el barri d’Almagro, en plena Milla d’Or de Madrid. La nova llar de la infanta Elena i del seu fill Froilán, que encara no s’ha independitzat i viu amb la seva mare, és un pis situat en un edifici construït l’any 1960.

Froilán – Europa Press

Es tracta d’un habitatge de luxe, que té un preu de 2,5 milions d’euros. El trasllat ja està enllestit després de quatre dies de treball intens, en els quals diversos camions han anat traslladant els estris d’Elena de Borbó al seu nou pis. La infanta ja està instal·lada a la seva nova casa i ara el que li queda per fer és donar els últims retocs a la decoració.

El domicili a Almagro és la quarta casa en la qual la filla de Joan Carles de Borbó ha residit des que va abandonar el Palau de la Zarzuela. Al costat d’ella, el seu fill Froilán ja fa vida. Per part seva, Victoria Federica, la menor dels seus dos fills, porta dos anys amb Jorge Bárcenas, la seva parella, però encara no s’ha independitzat, tot i que passa molt de temps en la residència d’aquest, que també es troba en una de les zones més cares de la capital.

Joan Carles i Elena de Borbó | Europa Press

Època tranquil·la

Ara mateix Elena de Borbó està vivint una època tranquil·la de la seva vida, ja que l’atenció se centra en la seva germana, Cristina, que tot just acaba de trencar el matrimoni amb Iñaki Urdangarin, després que aquest li fos infidel amb Ainhoa Armentia. I una altra part de l’atenció la centra el seu pare, Joan Carles, que encara es troba vivint als Emirats Àrabs, sense data de tornada a Espanya.