Froilán, en una baralla multitudinària amb navalles i sang

Froilán de Marichalar havia deixat enrere les baralles i titulars escandalosos, una calma que estranyava molt tenint en compte totes les polèmiques que havia arribat a protagonitzar. Doncs bé, finalment ha tornat a fer-la grossa i s’ha filtrat a la premsa la seva participació en una baralla multitudinària amb navalles a la porta d’una discoteca de Madrid. Els fets haurien tingut lloc el passat 25 de novembre, però no ha estat fins ara que El Confidencial ho ha tret a la llum.

El fill d’Elena de Borbó hauria estat involucrat en aquella batalla campal de 30 persones juntament amb un grup d’amics. Un d’ells hauria rebut una punyalada de 2,5 centímetres a l’avantbraç, el que els hauria donat ales a abandonar el lloc junts en taxi amb direcció a un hospital. La Policia Nacional ha obert diligències per un delicte de rinya i els responsables de seguretat de la Casa Reial estarien informats sobre aquest fet.

Diuen que la policia va traslladar-se fins a la porta de la discoteca a les sis del matí, quan van rebre un primer avís. En arribar-hi, haurien vist molta sang a terra i un retrovisor d’un cotxe: “Un porter de la discoteca va confirmar que s’havia produït un enfrontament entre dos grups de joves que es trobaven sota els efectes de l’alcohol”. I per què hauria començat la baralla? Asseguren que els agents sospiten que els desperfectes d’un cotxe que es troba aparcat a prop del local hauria motivat uns retrets que van acabar en baralla campal.

Froilán participa en una baralla multitudinària | Europa Press

Froilán no ha tingut conseqüències legals per aquest batalla

Aquest delicte té una pena entre tres mesos i un any de presó. De moment, però, no consta que Froilán hagi estat multat o implicat judicialment. El temps dirà si acaba sent assenyalat per la justícia com un dels participants d’aquesta baralla, el que tindria conseqüències per a ell. Ha passat més d’un mes des de llavors, però, així que no hi ha moltes probabilitats que acabi sent jutjat per aquest fet.

Aquesta implicació de Froilán en una baralla suposa un altre maldecap per a la seva mare, que últimament estava centrada en tots els problemes que li està generant la filla petita. Victoria Federica també està rebel, ja que hauria fet cas omís a les indicacions de la mare i s’hauria fet influencer sense fer cas a la seva negativa. La relació entre elles seria tan tensa, que la jove hauria decidit anar a viure amb l’àvia temporalment.