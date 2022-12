Victoria Federica marxa de casa després d’una forta discussió amb la mare

Victoria Federica torna a protagonitzar un titular escandalós. La neta més gran de Joan Carles de Borbó no s’atura, una influencer que aconsegueix acaparar l’atenció de la premsa constantment. L’última? Una informació molt sucosa sobre la seva relació amb la mare, amb Elena de Borbó. La revista Lecturas assegura en exclusiva que mare i filla s’han discutit molt fort i que, el resultat d’aquest enfrontament, ha tingut conseqüències greus perquè Victoria Federica ha decidit marxar de casa.

La noia no pot més, està farta de les esbroncades i retrets d’una mare que no entén que vulgui treballar a les xarxes socials i exposar-se d’aquesta manera. Des de fa mesos que es deia que Elena estaria totalment en contra d’aquesta nova vida de la filla petita i que li hauria deixat clar que no vol que continuï publicant fotos i concedint entrevistes sense parar. La noia, en canvi, estaria convençuda que això és el que vol fer i ha optat per distanciar-se de la mare i deixar de conviure amb ella.

Victoria Federica es refugia a Palau amb l’àvia per poder fugir de les discussions amb la mare

I ara on viurà? Aquest és el punt més potent de tota aquesta història, ja que la jove Marichalar hauria optat per demanar ajuda a l’àvia. Sofia de Grècia l’acollirà a casa, el que podria derivar en una guerra amb la seva filla gran: “Una intensa i definitiva baralla entre Victoria Federica i Elena va acabar precipitant la decisió límit de la jove”, asseguren en la revista.

Aquesta decisió de la cosina d’Elionor pot generar un autèntic rebombori dins de la família reial, tenint en compte que Elena deu estar enfadadíssima per la marxa de la filla i també perquè la mare l’hagi ajudat en aquest trasllat. Mentrestant, però, Victoria Federica ha optat per fugir dels problemes i ha agafat un avió cap a Nova York. Des d’allà deu estar ignorant les trucades de la mare, que podria estar aprofitant la seva absència per convèncer Sofia que no ha d’acollir quan torni.

Victoria Federica, mentrestant, de vacances a Nova York | Instagram

La història es complica, així com la relació entre mare i filla. De moment la Casa Reial no ha volgut pronunciar-se sobre aquesta tempesta familiar, el que és poc probable que facin. Caldrà esperar per veure si Victoria Federica aprofita la faceta d’influencer per ser ella la qui doni detalls sobre aquesta marxa de casa precipitada.