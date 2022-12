Elionor i Gavi, un amor impossible: revelen que tots dos tenen parella

Elionor i Gavi podrien haver format una de les parelles més mediàtiques -i estranyes- dels últims anys. Fonts properes a la filla de Felip VI han assegurat que la jove Borbó té la carpeta de l’escola plena de fotos del blaugrana, mentre que també va dir-se que li hauria demanat al pare que li portés la samarreta del noi signada quan se’l trobés a Qatar. Doncs bé, finalment aquesta informació bomba s’ha desmentit. L’encarregada de fer-ho ha estat Pilar Eyre en el seu canal de Youtube, en el que assegura, en exclusiva, que Elionor no està enamorada de Gavi. De fet, treu a la llum que la princesa té parella actualment.

La periodista barcelonina recorda que l’any passat ja va poder saber-se que Elionor sortia amb un company de l’internat de Gal·les, un noi que anava dos cursos per sobre d’ella. Amb aquest noi ja hauria trencat, però ella hauria recompost el seu cor d’adolescent ràpidament: “A mi el que m’expliquen és que Elionor està intercanviant correspondència i fotos amb el germà d’una altra alumna. Ell no estudia a l’internat, està matriculat a Oxford o Cambridge, sé que està en una universitat anglesa. Sembla que ella està molt il·lusionada i que aquesta és una relació molt romàntica”.

Aquesta informació també l’ha pogut comprovar el programa de Telecinco, Socialité: “Elionor sortia amb el noi de 18 anys de la seva escola a qui va convidar a La Zarzuela en les vacances de Setmana Santa. Alt, morè, amb els cabells arrissats, barba i doble nacionalitat, brasilera i nord-americana. Ara, haurien tallat, i la princesa estaria sortint amb el germà d’una amiga seva”.

Així era el primer xicot d’Elionor | Telecinco

Gavi també té parella, una noia a qui va conèixer en la celebració de la seva renovació

El programa del cor que presenta Nuria Marín confirma un altre aspecte que impediria la relació de Gavi i Elionor, que el futbolista té parella: “Van publicar-se unes imatges en què es veia una noia donant-li el seu telèfon al futbolista. Ara els han vist junts en un cotxe i una veïna de la noia assegura a les xarxes socials que és la seva xicota, que Gavi ha anat a buscar-la a casa”.

Gavi també tindria parella actualment | Telecinco

De moment ens quedem sense la tafaneria d’aquesta hipotètica relació entre Elionor de Borbó i Gavi, un amor que mai no s’hauria donat. Tot i així, de ben segur que els fotògrafs s’afanyen a perseguir l’hereva a la corona espanyola ara que se sap que tindria xicot. I és que asseguren que aquesta fotografia que confirmés la relació, podria arribar a comprar-se per més de 50.000 €. Una milionada que donarà ales a molts paparazzi per tenir encara més controlada la princesa.