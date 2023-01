La nòvia d’Iñaki Urdangarin no vol conèixer els seus fills

Iñaki Urdangarin i Cristina de Borbó van veure’s forçats a fer oficial la seva separació fa ara un any, moment en el que van publicar-se unes fotos de l’exduc de Palma en les que se’l veia caminant de la mà d’una alta dona. Ainhoa Armentia és la companya de feina que l’ha captivat, una basca amb qui està vivint de lloguer en una de les urbanitzacions més luxoses i tranquil·les de Vitòria.

Fins ara han estat molt discrets i no han volgut parlar de la seva relació amb la premsa, com tampoc no acostumen a deixar-se veure junts pel carrer. El que sí que se sap és que avui estan de celebració, ja que l’exduc de Palma hauria organitzat un viatge romàntic pel seu aniversari.

Totes les fonts que ha consultat El Español insisteixen en què la seva relació és formal i que travessen un moment molt dolç. Ara bé, què passa amb els seus fills? Se sap que els quatre fills d’Iñaki Urdangarin no coneixen la nova parella del pare encara, com tampoc ell coneix els dos adolescents d’Ainhoa. Per què no volen que coincideixin els respectius fills? Ara que ha passat un any des que se sap que estan junts, comença a ser sospitós i estrany que vulguin mantenir les dues vides familiars tan distanciades.

Ainhoa Armentia no vol conèixer els fills d’Iñaki Urdangarin encara

Quina informació nova aporten? Que seria Ainhoa Armentia la menys interessada en què els nens es coneguin: “Ella ha preferit que aquesta trobada no es produeixi i tampoc no ajuda a afavorir-lo. Entén la situació d’Iñaki i no vol exposar-lo a situacions tenses, tampoc”. A més a més, sembla que els Urdangarin-Borbó tampoc no tenen ganes de conèixer la madrastra: “Juan i Miguel estan molt units a la mare i encara estan encaixant la nova relació del pare. Pablo és més afable de caràcter i més conciliador, mentre que amb Irene no s’ha parlat del tema directament. Aquest és el punt més delicat, el maldecap real d’Iñaki”.

Iñaki Urdangarin i Cristina, en una foto antiga amb els seus fills | Europa Press

Per una altra banda, també sobta que hagi passat un any des de la separació d’Iñaki i Cristina i encara no s’hagin divorciat oficialment. No han signat els papers, encara que hagin deixat de format part de la vida familiar de l’altre. Sembla que encara no s’haurien posat d’acord en el contingut de tots els detalls, un procés molt lent que hauria d’acabar aviat.