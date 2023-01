Iñaki Urdangarin i Ainhoa no volen que els fills respectius es coneguin

Iñaki Urdangarin i Ainhoa Armentia inicien l’any junts com una parella enamorada. La premsa rosa i els paparazzi els persegueixen sense parar des que sortís a la llum la seva relació, una infidelitat que va fracturar el matrimoni de l’exduc de Palma i Cristina de Borbó. Aquesta setmana han estat protagonistes d’unes fotos de la revista ¡Hola! en les que se’ls veu gaudir de les festes de Nadal junts. Han estat captats als afores de la casa que té l’assessora a Vitòria, una zona de bosc pel que van passejar abraçats i de la mà.

Aquest ha estat el primer Nadal que passen com a parella, uns dies de festa en els que es demostra que només es deixen veure còmplices i enamorats quan creuen que no hi ha càmeres davant. Els reporters han sabut que van veure’s el dia 23 de desembre i que van tornar a quedar durant unes hores en la Nit de Nadal. Això sí, els moments assenyalats no els van passar junts… sinó per separat, cadascú amb els seus respectius fills.

Iñaki Urdangarin i Ainhoa, enxampats en unes fotos noves | ¡Hola!

Iñaki Urdangarin i Ainhoa no volen que els respectius fills es coneguin encara

No va haver-hi reunió familiar d’Iñaki amb els nens i Ainhoa, com tampoc ell no va veure els dos adolescents de la xicota. No han volgut que els nois coincideixin, tot i que Iñaki va passar part de les festes amb tres dels quatre fills a Vitòria. Tenen una relació estable, encara que han preferit mantenir els fills separats de moment i no barrejar les respectives famílies. De fet, diuen que els Urdangarin-Borbó encara no coneixen la nova parella del pare i tampoc no sembla que ell tingui relació amb els fills del primer matrimoni d’Ainhoa. S’ho estan prenent amb calma o encara no estan del tot segurs de la continuïtat de la seva relació? Totes les mirades estan a sobre de la parella, els qui són conscients que seran analitzats tots els seus passos.