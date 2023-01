La cosina d’Elionor de Borbó: “Em sento forçada a somriure sempre”

Elionor de Borbó ha tornat a l’escola de Gal·les després de pràcticament un mes de vacances a Madrid. Ha estat acompanyada d’alguns dels seus companys de classe, als que ha volgut impressionar convidant-los al palau de La Zarzuela i parlant en francès amb ells en un restaurant asturià tal com explica Vanitatis. Alguns testimonis l’haurien vist exercint de guia turística pel centre de Madrid, a més a més.

Doncs bé, avui la filla de Felip VI i Letícia torna a ser notícia perquè una cosina segona ha parlat d’ella en una entrevista. Es tracta de Chiara de Borbó, que ha parlat per primera vegada amb El Español per lamentar que tingui “tanta pressió” per pertànyer a la família reial. Diu que se sent “forçada” a mostrar-se sempre “feliç i somrient” encara que no ho estigui, el que és difícil perquè ella també té moments complicats. Unes declaracions que no deixen de sorprendre, tenint en compte que és una familiar molt llunyana i que pràcticament ningú no la coneix… De fet, ha reconegut que no té massa relació amb les cosines Elionor i Sofia perquè han coincidit molt poc.

Així és Chiara de Borbó, la neboda llunyana d’Elionor | Instagram

La cosina llunyana d’Elionor i Sofia assegura que sent pressió per fer veure que sempre és feliç

Diu que no li és fàcil mostrar-se sempre feliç i que intenta trobar l’equilibri entre el passat de la seva “família important” i la modernitat del present. Intenta fer-se influencer tot seguint l’exemple de l’altra cosina llunyana, Victoria Federica de Marichalar: “Intento comunicar missatges positius i productius. Ho faig en els sis idiomes diferents que parlo per poder difondre el missatge internacionalment”, deixa caure.

Sigui com sigui, ha aprofitat el seu parentiu per explicar que estudia Ciències Socials i Business i que li encanta la seva vida: “M’han sorprès amb un recorregut preciós per París, on he navegat jo sola mentre gaudia de la vista, de la natura i on podia estar tranquil·la i respirar una pau completa”. En el seu Instagram, per cert, es fa anomenar “Princesa Maria Chiara di Borbone”… un perfil que no té pèrdua, com tampoc les fotos que hi publica.

La família llunyana d’Elionor, en la foto oficial | Instagram

Chiara de Borbó publica fotos com si fos una model | Instagram

La cosina d’Elionor inicia l’any amb camells | Instagram

Una aristòcrata que vol cridar l’atenció i sembla que ha trobat la manera amb entrevistes com aquesta que la col·loquen a primera línia mediàtica.