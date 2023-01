Cristiano Ronaldo i Georgina, en crisi: “No hi ha complicitat ni afecte”

Cristiano Ronaldo i Georgina Rodríguez tornarien a estar en crisi. Així ho assegura la premsa argentina i Socialité de Telecinco, que arriba a aquesta conclusió després d’analitzar l’últim vídeo de la parella. Últimament s’havien mostrat molt units i en el documental presumeixen d’amor vertader sense parar, però què hi ha de cert en això?

Diverses fonts asseguren que podrien estar travessant una de les seves pitjors crisis i que s’estarien plantejant anul·lar la boda que tenien prevista per a aquest 2023. El problema? La manca de complicitat, la tristor per la mort del fill i un mal moment professional del futbolista que li estaria passant factura.

Molts asseguren que la situació entre ells és molt tensa i que ha arribat un moment en què els costa, fins i tot, dissimular-la en els vídeos que publiquen en els seus perfils d’Instagram. És el cas de les imatges de la nit de Nadal, quan Georgina sorprenia la seva parella amb un cotxe de luxe valorat en més de 330.000 €. En aquest vídeo, ni tan sols es dirigeixen una mirada i això ha estranyat tenint en compte que el més lògic hagués estat que el futbolista agraís mínimament el gest de la seva parella.

“La fredor entre ells cada vegada és més evident. Aquesta és una relació que no passa pel seu millor moment. Saluden molt a càmera i somriuen molt, però es nota que estan en crisi. La decepció de Cristiano en el Mundial hauria derivat en uns problemes de parella que haurien deixat en stand by la boda que tenia previst començar a organitzar”. Es fan regals ostentosos, però no mostren afecte entre ells. Abans sí que n’hi havia, tal com han comprovat en comparar aquestes imatges amb un vídeo antic en què Georgina també li regalava un cotxe. La diferència és evident, perquè en aquell sí que s’abraçaven i es feien un petó.

Cristiano i Georgina ni tan sols es miren després del regal | Instagram

Abans sí que s’abraçaven fa uns mesos | Instagram

Cristiano Ronaldo i Georgina Rodríguez, junts només per conveniència?

Hi ha gent que assegura que no hi ha química entre ells i que l’únic que els uneix és una relació contractual. Els interessos econòmics per la sèrie que han muntat són molt alts i la parella ho sap: “Es parla que estarien junts encara només per conveniència i compromisos professionals, ja que estar junts els comporta grans contractes publicitaris i els permet tenir una vida molt còmoda”. Uns rumors que ja els havien envoltat amb anterioritat, però que ara feia temps que no els afectaven. Cap dels dos no s’ha pronunciat al respecte, així que caldrà esperar per poder obtenir més imatges entre ells que incrementin o disminueixin aquests rumors.