El regal de 350.000 euros amb què Georgina ha sorprès Cristiano Ronaldo

La model Georgina Rodríguez ha preparat un Nadal molt especial per al seu marit, Cristiano Ronaldo, i l’ha sorprès amb un regal espectacular que costa ni més ni menys que 350.000 euros. Es tracta d’un luxós cotxe Rolls-Royce Dawn Silver Bullet descapotable que ha deixat bocabadat el futbolista, gran amant dels cotxes esportius i que té una àmplia col·lecció de vehicles de luxe que no perd oportunitat de lluir.

En una publicació a Instagra, Georgina ha ensenyat als seus 43 milions de seguidors els regals que la seva família ha rebut aquest Nadal, entre els quals destaca, sense cap mena de dubte, el descapotable que el Pare Noel li ha portat a Cristiano. “Quin tros de cotxe!”, es pot sentir de fons mentre el futbolista no pot amagar la seva sorpresa i il·lusió quan veu la seva nova joguina. Els fills ràpidament hi han pujat per poder fer el primer test amb el seu pare.

Georgina li regala a Cristiano un cotxe descatalogat

El cotxe en qüestió és un Rolls-Royce Dawn Silver Bullet descapotable de 570 cavalls de potència i que pot accelerar de 0 a 100 km/h en menys de cinc segons. El cotxe, del qual ja no es fan noves comandes, costa al voltant de 350.000 euros (370.000 dòlars) en la seva versió més econòmica. El jugador està d’enhorabona perquè és el segon cotxe que li regala Georgina aquest any. Al febrer li va caure un Cadillac Escalade pel seu aniversari valorat en uns 100.000 euros.

La parella no escatima diners alhora de fer-se regals. Al gener Cristiano li va regalar a Georgina una festa sorpresa a Dubai. El futbolista la va convidar a sopar a ella i els fills en un luxós restaurant de l’emirat i va fer projectar la cara de la seva enamorada al Burj Khalifa, el gratacel més icònic de la ciutat i el més alt del món amb 830 metres. Pocs mesos després, la parella va anunciar que havia mort un dels dos bessons que esperaven.