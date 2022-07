Ronaldo i la seva parella es gasten 300 euros en un pitet per la seva filla

Cristiano Ronaldo i la seva parella Georgina Rodíguez no tenen cap problema en gastar-se diners en objectes de luxe. Aquesta vegada ha estat un pitet per la seva nova filla, que va néixer fa uns mesos. La peça de roba és de la marca de luxe Dior i pot arribar a costar uns 300 euros, és a dir, no està fet per qualsevol butxaca. No és que el futbolista i la seva parella hagin fanfarronejat dels diners, però han compartit una fotografia a les xarxes on es podia veure el pitet i s’ha pogut comprovar el seu elevat preu.

Ronaldo i Rodríquez no han penjat moltes fotos de la seva filla Bella Esmeralda, però aquesta última ha deixat als fans bocabadats després de veure un dels productes de la nena, que pot arribar a costar més de 300 euros. No és la típica peça exuberant de la marca de luxe, sinó que és un pitet blanc amb un brodat amb el nom de la marca. A més, es ven juntament amb un pijama i una gorra. Tot i que hi ha diferents dissenys d’aquest mateix conjunt i molts d’ell tenen estampats molt vistosos, els pares de la nena han acabat triant el més senzill de tots, això sí, amb un preu molt per sobre de les possibilitats de molta gent

Una tragèdia en el naixement de la nena

El passat 18 d’abril arribava al món la cinquena filla de la parella. Tot i que van estar molt contents amb l’arribada de Bella Esmeralda, la situació va ser molt agredolça per la família, ja que la nena tenia un germà bessó que va morir durant el part. Rodíguez i Ronaldo van demanar discreció i respecte en aquests moments de dol i han estat ells els que han marcat el temps necessari per presentar la nena al món. Ara, després d’uns mesos de la tragèdia ja apareix en diverses fotos amb la família vestint roba de luxe com tots els altres fills.