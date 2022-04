Revelen com es troba Georgina Rodríguez després de perdre un dels fills

El futbolista portuguès Cristiano Ronaldo i la seva dona, Georgina Rodríguez, van anunciar aquest dilluns la mort d’un dels seus fills, un dels dos bessons nounats de la parella. A través d’un comunicat van expressar el seu dolor amb el següent text: “Amb la nostra tristesa més profunda hem d’anunciar la mort del nostre fill. És el dolor més gran que uns pares poden sentir. Només el naixement de la nostra filla ens dona força la força per viure aquest moment amb una mica més d’esperança i felicitat”. D’aquesta manera, Cristiano i Georgina també van explicar que, afortunadament, l’altre nadó havia nascut sense problemes aparents.

I ara la periodista Cristina Tàrrega ha revelat, a ‘El Programa de Ana Rosa’, on treballa com a tertuliana, com es troba Georgina després de la pèrdua. “Ella està activa, el seu telèfon està actiu, respon als missatges, i parla. És un pal molt gros però s’ho pren d’una manera molt positiva. Ella és molt positiva en tot”, ha afirmat la periodista.

Cristiano Ronaldo i Georgina Rodríguez – Instagram

A més, ha afegit: “Ells aniran a buscar més fills perquè això ho hem parlat moltes vegades. Ella vol tenir molts fills i Cristiano també. Ha estat un contratemps, com li passa a molta més gent. No passa habitualment, però sí que passa de tant en tant. Els ha tocat a ells, però es que són humans, per molt que siguin Cristiano Ronaldo i Georgina. Això no es pot solucionar amb diners”.

En aquesta línia, Cristina Tàrrega ha insistit: “Tu pots ser el déu del futbol, però això no ho pots solucionar amb diners. Tot això els baixa una mica a la terra i els fa més humans”.