Cristiano Ronaldo, molt criticat pels veïns de la nova mansió a Portugal

Cristiano Ronaldo i Georgina Rodríguez s’estan construint una casa nova des de fa gairebé tres anys, un palauet futurista en una de les urbanitzacions més cares i luxoses de Lisboa. La seva idea era gastar-se uns deu milions d’euros en aquesta obra, però actualment aquesta despesa hauria augmentat fins als trenta-dos milions d’euros. El pressupost s’ha triplicat després de la inspecció de l’empresa constructora, pel que ha pogut saber Look, el que demostra que aquesta acabarà sent una mansió molt més gran del que s’havien imaginat inicialment.

De fet, el mateix mitjà titlla aquesta futura casa com una “digna de xeic àrab” per les seves dimensions perquè tindrà una hectàrea de terreny i gairebé 3.000 metres quadrats de casa en si, amb un garatge en què hi cabran 20 cotxes. Del que més s’ha parlat ha estat de l’habitació de la parella, que tindrà 300 metres amb un mural de Louis Vuitton que deu costar una autèntica barbaritat: “Tindran el millor marbre, aixetes en or blanc, habitacions interactives, piscines climatitzades i una segona cuina per fer sushi”, explica algú proper a ells.

La última gran compra de EL Bicho. 🏡💰



Según varios medios, CR7 compró la casa más cara de Portugal. Tiene un valor de 21 millones de euros. Localizada a corta distancia de ciudades como Estoril y Sintr. 🇵🇹#cristianoronaldo #CR7 pic.twitter.com/p38HVTidx4 — Linea Deportiva (@NacionDMX) November 1, 2022

Georgina Rodríguez i Cristiano Ronaldo reben crítiques dels veïns | Instagram

Els futurs veïns de Cristiano Ronaldo, molt enfadats per unes obres que ja duren tres anys

I, deixant de banda el tema econòmic, quin problema relacionat amb la casa els està generant maldecaps? Les queixes dels veïns, que estarien “indignats” amb els sorolls de les obres. Així ho revelen el programa portuguès Manhã CM: “Els nous veïns de Cristiano han posat el crit al cel per les obres. Una de les principals vies de la urbanització pateix talls constants des de fa tres anys per culpa de les obres, el soroll és brutal, els més propers no poden gaudir del jardí per culpa de la por i els veïns, en general, estan molt incòmodes. Es plantegen interposar una queixa a l’empresa que gestiona el condomini i també a l’Ajuntament de Cascais”.