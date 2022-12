Gerard Piqué i Clara Chía, de festa grossa amb els amics: “Eufòrics”

Gerard Piqué i Clara Chía han acudit junts a una festa al centre de Barcelona en la que ho han donat tot. Així ho relata Jordi Martín, el paparazzi que més exclusives està donant sobre la parella: “S’ho van passar molt i molt bé. A prop de les nou de la nit, vam veure’ls arribar en cotxe. Ell, molt pendent del seu telèfon, mentre ella esperava que li obrís la porta del cotxe. Van entrar junts i abraçats al lloc en què els estaven esperant tots els companys de feina per tenir la seva festa de Cap d’Any”.

La celebració va durar unes sis hores, en què tots van divertir-se molt tal com demostren les imatges que ha compartit en el programa sud-americà en el que treballa: “A les tres de la matinada van sortir tots molt eufòrics, cantant i saltant. És la primera vegada que veiem una Clara Chía bastant eufòrica, divertida, relaxada i molt còmoda en l’ambient de Piqué amb el que té molt bona relació”.

Quan Piqué ja estava a dins del cotxe, ella va esperar a la porta mentre un grup d’amics feien bromes “i jugaven com si fossin uns adolescents”. L’actitud de Clara amb els companys de feina i amics de Piqué li agradaria molt, tenint en compte que amb Shakira no podia fer aquestes coses: “Recordem que aquest mateix entorn del futbolista seria el mateix que deia a Shakira, presumptament, “la patrona” per no participar en aquest tipus de joc”.

Després d’uns minuts, Clara s’hauria acomiadat dels amics i hauria marxat amb Gerard Piqué: “Tots dos s’ho van passar en gran. A Gerard Piqué el vam veure somrient, feliç i molt a gust”.

Clara Chía i Gerard Piqué ja estarien vivint junts

La parella acabava de tornar d’un viatge a Praga que han fet en companyia del germà i la cunyada de Gerard Piqué, el que demostra que Clara Chía també té bona relació amb la família política. S’havia especulat amb una gran crisi en la parella, però res d’això. El Español, de fet, ha parlat amb una font propera a ells que treu a la llum que ja estan vivint junts: “Creus que una parella que pensa en el futur i que viu a la mateixa casa pot estar en crisi? Volen construir-se una casa pròpia i n’han parlat en més d’una ocasió”.