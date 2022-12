Gerard Piqué i Clara Chía, a Praga amb la família: vol barat i pòquer

Gerard Piqué i Clara Chía han estat a Praga aquest cap de setmana, un viatge romàntic que feien justament quan els rumors de crisi els envoltaven amb més força. Es va arribar a publicar que havien trencat, el que ells mateixos van encarregar-se de desmentir amb aquesta escapada. El que no se sabia fins ara era per què havien anat fins allà i amb qui, ja que no han anat sols.

La revista Semana publica en portada una fotografia de la parella en la capital txeca, en la que se’ls ha vist vestits de negre i amb mirada seriosa. Doncs bé, resulta que havien anat fins allà en companyia del germà del blaugrana i la seva dona. Un viatge familiar com aquest demostra que, tot i sortir junts des de fa relativament poc, la companya de feina de Gerard Piqué està més que integrada a la família. Així ho confirma el mitjà: “Estan molt enamorats. Mirades i gestos de tendresa dels que van ser partícips el germà de Piqué i la seva dona. Clara ja coneix la família de l’exfutbolista i la relació és increïble“.

Gerard Piqué i Clara Chía, d’escapada a Praga amb la família | Semana

Un detall que no havia sortit a la llum fins ara era el motiu d’aquest viatge. En aquest cas, és Look el portal web que ho revela. La sorpresa? Que darrere hi havia una oportunitat per guanyar diners: “Una de les seves parades ha estat l’European Póker Tour, la competició més prestigiosa en aquest àmbit que requereix 30.000 € per poder participar-hi”.

La parella, cap a Praga en una companyia low cost

Per la seva banda, Telecinco ha obtingut detalls del viatge fins allà. A diferència d’altres ocasions, Gerard Piqué i Clara han optat per comprar bitllets en una companyia àrea low cost per traslladar-se fins a Praga. En un vol que sortia a les onze del matí, haurien entrat a l’avió sense ocultar-se darrere d’unes ulleres de sol. Diuen que realment semblava que volien que els veiessin, el que efectivament va passar.

Alguns passatgers van captar fotografies que després han emès a Socialité, que ha tret a la llum que no van seure junts: “Van arribar junts, però van seure separats i quan van aterrar, van sortir cadascú per la seva banda”. La informació més forta i també menys creïble? Que haurien vist Gerard Piqué tafanejant el perfil d’Instagram de Shakira durant el vol: “Tothom comentava el que estàvem veient, era surrealista”.

Això sí, tot just abans d’agafar el vol van captar-los asseguts mentre esperaven i allà les carícies i gestos de tendresa sí que van ser evidents.

Enxampen Gerard Piqué en un vol cap a Praga | Telecinco

Gerard Piqué i Clara Chía, tendres a l’aeoroport | Telecinco

Un viatge en família que demostra, malgrat aquestes informacions, que segueixen junts i amb Clara cada vegada més integrada dins de la família Piqué.