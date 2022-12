Karlos Arguiñano dona detalls dels deutes i estafes que ha patit

Karlos Arguiñano ha visitat El Hormiguero aquest dijous en una entrevista en què ha parlat de la seva familiar i del pitjor moment econòmic que ha viscut, quan va estar a punt de perdre un restaurant. Recentment va comentar que un dels seus primers editors el va estafar i va robar-li “tot”, un problema del que ara ha donat més detalls.

El cuiner va fundar un hotel amb bar i bomboneria el 1979, un moment en què tenia “un pufo terrible” que va fer que estigués a punt de perdre el restaurant que tenia. Quan va començar a tenir fama va ser el 1991 amb un programa de cuina a TVE: “No existia Antena 3 i Telecinco. Estàvem sols i jo vaig ser el primer en fer receptes jo sol. Ara hi ha cuiners i molt bons en totes les televisions, però en aquella època només hi estava jo”.

“Del primer llibre de receptes van vendre 1.600.000 exemplars, que és una barbaritat. El problema és que d’allò no vaig cobrar res, no em va sortir bé perquè l’editor s’ho va quedar tot i em va deixar un deute de 60 milions de pessetes (uns 360.000 € actuals), mai no me’ls va tornar. Hi ha molt truà en aquest món, a gairebé tots els negocis. Veuen que ets nou, que tens potencial, que ho estàs donant tot… i una cosa com aquestes et fa espavilar”, ha revelat.

Karlos Arguiñano visita El Hormiguero | Antena 3

Karlos Arguiñano reconeix que la dona és la seva crítica més exigent

Molts segueixen els seus consells de cuina i copien les seves receptes. A casa, què li diuen? La gran sorpresa ha estat que digui que la dona és “una inspectora”: “Sempre lamenta que un plat estigui insípid, que les patates no estiguin ben cuites. La meva dona opina que cuino molt ràpidament i pensa que, si ho faig ràpid, no puc cuinar bé”. La parella està casada des de fa més de cinquanta anys, tota una vida en la que sempre ha parlat meravelles d’ella, dels fills i dels nets que tenen en comú.