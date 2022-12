Carlos ‘El Yoyas’, més a prop de ser capturat: “Han trobat el cotxe”

Carlos El Yoyas continua en cerca i captura, una situació de fugida constant que sembla que estaria a punt d’acabar. La policia l’està buscant per obligar-lo a entrar a presó tal com dictamina la sentència ferma del jutge que el va condemnar per violència contra la dona i els fills. L’exconcursant de Gran Hermano va d’un indret a un altre per evitar que l’enxampin, però les autoritats han localitzat el seu cotxe i el seu gos i, amb això, creuen que estan més a prop d’enxampar-lo.

Així ho ha assegurat Sálvame aquest dijous: “La policia té completament ubicat el punt en què es troba perquè saben on té el domicili familiar, on viu el pare i la germana. A més a més, han trobat el seu gos i el cotxe que feia servir fins a dia d’avui. Cada cop estan més a prop d’enxampar-lo”.

Però això no és tot, ja que un reporter hauria pogut saber que Carlos Navarro ha protagonitzat un enfrontament en un bar de Tarragona durant aquests dies de la seva fugida: “L’han reconegut i s’han posat a murmurar al seu voltant. Algú li ha preguntat si realment era ell, el que l’ha enfadat. De fet, ha respost de manera molt alterada. En sentir-se reconegut no li ha agradat i ha començat a increpar totes aquelles persones, la propietària del bar inclosa. En veure que començava una baralla, ha trucat als Mossos d’Esquadra. Quan han arribat, però, ell ja havia fugit”.

Carlos El Yoyas fuig del bar després de la baralla | Telecinco

Cuatro fa públics uns àudios de Carlos El Yoyas en què amenaçava la gent propera a l’ex

Carlos i Fayna Betancourt van enamorar-se durant la seva participació a Gran Hermano. Van casar-se i van tenir dos fills, els qui haurien estat testimoni del maltractament al que la sotmetria ell constantment. Fayna ha reconegut que té por, ara que l’ex està fugat, el que s’entén tenint en compte què es pot sentir en uns àudios de Carlos que ha publicat Cuatro: “El mataré i li trencaré el cap amb les meves pròpies mans!”, diu tot fent referència a la nova parella de la mare dels seus fills.

A més a més, també insultava i amenaçava el pare de la Fayna: “Ets un merda i un covard. Si en algun moment he agafat del coll a la teva filla és perquè la fastigosa s’ho mereixia. Poques vegades l’he agafat… És mala i mentidera com tu, sou mala gent”.