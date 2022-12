Carlos ‘El Yoyas’ es nega a entrar a presó: “M’he d’amagar i estic fotut”

Carlos El Yoyas continua en cerca i captura, un pròfug de la justícia que no ha complert la condemna d’entrar a presó voluntàriament i no s’ha presentat als jutjats com havia de fer. L’exconcursant barceloní de Gran Hermano ha d’estar empresonat durant cinc anys i vuit mesos, una pena que van imposar-li pel delicte de maltractament i lesions contra l’exdona, Fayna Bethencourt. No se sabia on es troba ni per què havia decidit ignorar la sentència fins ara, que ha concedit una entrevista molt impactant a El Mundo en la que revela en quin punt es troba.

“Ara no visc, improviso amb les butxaques buides. Estic fotut“, assegura. El més impactant és que ha volgut citar el periodista del diari en un racó incògnit del bosc amb una samarreta en què es llegeix un lema contra la violència de gènere, el que fa per tornar a insistir en la seva innocència: “El que més mal em fa és perdre els meus fills. M’han privat de donar-los i rebre el seu amor”, diu sorprenentment, tenint en compte que el jutge va considerar provat que també es dirigia de manera violenta cap a la filla, que ara té 11 anys.

‘El Yoyas’, amb Fayna abans de la denúncia per maltractament | Europa Press

Carlos El Yoyas insisteix en què es innocent

En el judici es va arribar a la conclusió que les agressions haurien començat a l’inici de la convivència, quan ell hauria començat a tractar la dona amb “menyspreu, control, humiliació, insults i agressions“. Ell nega, una altra vegada, que això sigui cert: “M’han imposat una pena sense cap prova, sense cap document mèdic ni denúncia prèvia. Jo soc un cap de turc i estic condemnat per una llei injusta i inconstitucional que mata els homes com a pares”.

“Per culpa d’aquesta llei hi ha molts pares com jo, que fa sis anys que no veig els meus fills i que ara m’he d’amagar com si fos un criminal quan no he fet res en la meva vida per merèixer això. Estic condemnat a gairebé sis anys de presó per quatre delictes sense data ni lloc determinat, amb un relat fals. Abans el meu psicòleg era una copa de Whisky… Ara m’he recuperat i ara estic bé, però em trobo emocionalment i econòmicament en la ruïna“, afegeix en aquestes curioses declaracions que fa des d’un amagatall que no vol abandonar.