Carlos ‘El Yoyas’, en cerca i captura per no presentar-se a presó

Carlos Navarro El Yoyas no va presentar-se al jutjat per a l’ingrés a presó que havien decretat per a ell, el que fa que es trobi en cerca i captura des del 14 de novembre. Ningú no sap on es troba, el que preocupa perquè les autoritats sospiten que podria haver-se amagat o marxat del país per evitar ser empresonat.

Cal recordar que l’exconcursant de la primera edició de Gran Hermano va ser condemnat a cinc anys i vuit mesos de presó com a culpable de diversos delictes de maltractaments i lesions contra Fayna Bethencourt, l’exdona i mare dels seus fills. Va ser el 2021 quan va fer-se ferma la sentència, la que no s’ha pogut complir perquè ell no s’ha presentat davant de les autoritats.

Fayna i Carlos El Yoyas en una entrevista quan encara eren parella | Telecinco

Fayna es pronuncia sobre la desaparició d’El Yoyas

Telecinco diu que l’ordre de cerca i captura estarà vigent fins al 3 de febrer del 2027, temps de marge que se li dona perquè es presenti voluntàriament als jutjats. Fayna s’ha pronunciat sobre el tema i ha reconegut que confia en què el trobin aviat: “Em considero afortunada de viure a les Illes Canàries perquè estic més lluny i això el forçaria a agafar un avió. Això em dona tranquil·litat, però no puc deixar de pensar en les dones que, per desgràcia, tenen una persona així al seu costat. Tota aquesta situació em posa la pell de gallina i, inevitablement, em genera certa intranquil·litat”, ha dit a la cadena.

El Yoyas ha comès set delictes, un contra la nova parella de l’ex i sis contra ella i els dos fills que tenen en comú. La condemna supera els dos anys, per la qual cosa van dictar que havia d’ingressar a presó. El passat mes de maig, els advocats del concursant va demanar intercanviar aquesta estada per 189 dies de treball comunitari. La jutgessa va denegar aquesta petició en considerar que els delictes que ha comès són massa greus i que havia d’entrar a presó sí o sí. Ell no hi està d’acord, com sembla obvi, ja que ha preferit ignorar la sentència ferma i no complir la pena voluntàriament.