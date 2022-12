Karlos Arguiñano parla de jubilació per primera vegada

Karlos Arguiñano està promocionant el seu últim llibre de receptes, per la qual cosa va passejant-se per diferents programes. L’està venent com “el millor” dels reculls que ha fet mai, ja que diu que allà proposa receptes “molt senzilles” que es poden fer en deu minuts i que serveixen per quedar bé amb qualsevol a un preu competitiu.

En la seva intervenció a Más vale tarde de La Sexta ha aprofitat per fer un repàs a la seva trajectòria professional, el que ha donat ales al presentador per preguntar-li sobre la seva hipotètica jubilació. Als seus 74 anys, de moment sembla que no vol descansar: “Mai no he tingut ganes de jubilar-me, aquesta és la veritat. Estic bé de salut, així que tampoc no tinc pressa. Sé que tampoc no em queden molts anys, això és cert… Calculo que cap al 2040 ho estarem deixant”, ha respost en ironia fent referència a un moment en la que ell tindrà 92 anys.

Karlos Arguiñano presenta el llibre a televisió | La Sexta

Karlos Arguiñano reconeix que ha ficat la pota alguna vegada

Si no es planteja abandonar el programa de cuina és perquè continua fent bona audiència i això li demostra que la idea agrada: “Des de la pandèmia el seguiment està sent increïble, estem batent rècords! Cada dia acabem amb més d’un milió de persones, el que ens dona forces a tot l’equip per continuar. La televisió és per informar i entretenir, però a més a més també fem una cosa útil. Hi ha molta gent que em segueix, per alguna cosa serà perquè els teleespectadors no són ximples”.

Karlos Arguiñano ha protagonitzat moltes polèmiques per culpa dels seus acudits d’humor negre, sobre el que també ha volgut parlar. Sorprenentment, ha reconegut que és conscient que ha ficat la pota moltes vegades: “He parlat sol 4.000 hores i crec que això m’ha ajudat molt al llarg dels anys, ja que crec que és bona teràpia parlar amb mi mateix. Ara bé, això no vol dir que no embogeixi i que algun dia m’equivoqui. També he sabut demanar perdó quan m’he equivocat. He ficat la pota moltes vegades, però si saps demanar perdó… Soc el primer que ho faig sempre que he pogut molestar algú amb un comentari”.